El 55% del personal ocupado en hoteles estaba por outsourcing: Inegi

Antes de la reforma laboral que eliminó la subcontratación en México, el 55% del personal ocupado en el total de hoteles con servicios integrados era personal no dependiente de la razón social (outsourcing), informó el Inegi a propósito del Día Mundial del Turismo a celebrarse el próximo lunes 27 de septiembre.

El restante 43.2% corresponde al personal ocupado remunerado y 1.3% a propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados. Destacan los hoteles Gran turismo con 89.9% del personal no dependiente de la razón social (outsourcing), de acuerdo con los resultados de los Censos Económicos de 2019.

Los hoteles con servicios integrados se refieren a las unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal en hoteles con uno o más servicios integrados, es decir, que bajo la misma razón social ofrecen una gama de servicios (de restaurante, bar, centro nocturno, discoteca, spa de belleza, campo de golf, agencia de viajes).

A nivel nacional, 33.2% de los hoteles con otros servicios integrados son categoría tres estrellas, seguidos de 26.4% de cuatro estrellas. Sólo 0.3% de estos son Gran turismo y únicamente 2.0% son Clase especial.

El 11.3% de los hoteles de cinco estrellas con otros servicios integrados son los que más personal ocupado concentran (41.0%) y los que más valor agregado censal bruto generan (43.8%), seguidos de los hoteles de cuatro estrellas que ocupan al 34.6% del personal y producen 33.6% del valor agregado censal bruto del total nacional.

Los hoteles con otros servicios integrados se concentran principalmente en Quintana Roo (7.5%), Jalisco (7.3%), Ciudad de México y Oaxaca (5.6%). Sin embargo, el personal ocupado se desempeña principalmente en Quintana Roo (30.6%), Ciudad de México (8.9%) y Baja California Sur (8.5%).

El 57.0% del personal ocupado que labora en los hoteles se emplea en actividades de hospedaje, 27.8% en restaurante, 7.2% como apoyo a los negocios, 4.2% en bar, 3.2% en spa, 0.4% en centro nocturno y 0.2% en agencia de viajes.

Los hoteles Gran turismo destacan por el número de camas y de habitaciones por hotel. En promedio, cada hotel Gran turismo cuenta con mil 211 camas y 526 habitaciones. En número de camas le siguen los de Clase especial con 498 y 203 habitaciones.

Los hoteles Gran turismo, en promedio, vendieron 90 mil 485 noches por hotel y 172 noches por habitación. Los hoteles de cinco estrellas alcanzaron el promedio más alto en noches vendidas por habitación al registrar 198, en 2019.