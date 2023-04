El 64% de los mexicanos evitan desperdiciar lo que consumen

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Las actuales condiciones económicas y una mayor conciencia ante el cambio climático los mexicanos tratan de aprovechar la totalidad de sus compras y evitar el despilfarro. Según el estudio Consumer Outlook de NielsenIQ (NIQ) México, 64% de la población en el país evita desperdiciar y busca comprar únicamente lo necesario.

De acuerdo con la firma, 44% de los mexicanos guarda y come las sobras de sus alimentos y el 33% trata de consumir productos locales o que apoyan a los comerciantes de las zonas en donde viven.

De acuerdo con el documento, la tendencia de consumo es influenciada de manera importante por el tema de la sustentabilidad. Además, los consumidores toman en cuenta los factores de cambio emergentes, gobernanza y costos.

"Entender bien al consumidor es la clave para que las empresas sean más estratégicas. Por ejemplo, dimensionar correctamente las ofertas pensando en evitar el despilfarro para prevenir que los productos se acumulen y no se eliminen de las listas de compras de las personas, podría aportar no solo a que las ventas continúen estables, sino también al objetivo en común de cuidar el mundo" explicó NIQ México.

En ese sentido, resaltó que es inevitable que las empresas comiencen a transformarse y comprometerse, aún más, con modelos de negocio realmente sostenibles en los próximos cinco años, si es que quieren mitigar los riesgos a corto y largo plazo.

"Se espera entonces, que los fenómenos meteorológicos extremos y el impacto del cambio climático, generen un ecosistema empresarial en el que se pondrán a prueba los modelos de negocio existentes", detalló.

NIQ México dijo que si bien hay preocupaciones por la crisis climática que obliga a reducir emisiones el futuro no es el más prometedor ya que por desgracia, en países como México y el resto de América Latina, las desigualdades no permiten una total transición a energías verdes.