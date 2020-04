"El apoyo de Banxico ni toca reservas ni es Fobaproa", asegura Jonathan Heath

El apoyo del Banco de México (Banxico) por 800 mil millones de pesos para dar créditos a las microempresas e inyectar liquidez a los mercados nacionales no es con recursos públicos ni con reservas internacionales, aseguró el subgobernador del instituto central, Jonathan Heath.

"Es muy importante distinguir, porque hay una diferencia brutal con la crisis del 95 y lo que pasó con el Fobaproa, no son recursos públicos, no estamos tocando las reservas internacionales, ninguna reserva del banco", afirmó.

Durante su participación en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), negó que se esté poniendo en riesgo las condiciones financieras de Banxico.

Lo que están haciendo es reacomodar liquidez en el sistema; se obtienen recursos no muy líquidos como garantía para darle a la banca recursos líquidos para que puedan otorgar crédito a las empresas y a las personas físicas, explicó.

Aclaró que no le corresponde al banco central ver a cuáles empresas apoyar. Se puede ayudar en la vigilancia con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y la Condusef que se vaya canalizando correctamente.

Destacó que la provisión de liquidez que se dará a la economía con estas medidas representa 30% del tamaño del mercado interbancario que existe en la actualidad.

Heath afirmó que a Banxico asegurará que dicha liquidez se canalice bien y que sea suficiente. "Estamos encima y viendo desde nuestra trinchera asegurando que todas las empresas pudieran tener la liquidez necesaria a través del sistema financiero", ponderó.

Dijo que en estos momentos el sistema financiero debe ser parte de la solución y no del problema. Sin embargo, consideró que no es suficiente, porque se necesita un apoyo fiscal, ya que si se divide a la sociedad en 30% de mayores recursos y 70% de menores ingresos, hay vasos comunicantes que hace que unos dependan de otros.

"Podemos decir que hay vasos comunicantes por todos lados, y todas las medidas deben tomar esto en cuenta", apuntó.