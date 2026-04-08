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El comercio, bajo presión

Se nubla el panorama ante geopolítica, alerta UNCTAD

Por El Universal

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
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El comercio, bajo presión

Ciudad de México.- El mundo vive bajo una fuerte presión, pues pese a que aumentó el comercio en el primer trimestre de 2026, el panorama se nubla por los efectos de la guerra en Medio Oriente, el alza en precios de energéticos, el impacto de los aranceles, las presiones inflacionarias y la tensión geopolítica, dijo la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

En el Reporte de Comercio Global actualizado en abril, la UNCTAD dijo que "el comercio mundial continúa creciendo, pero la fragilidad avanza".

El año pasado el comercio internacional de bienes creció 7.5% o 2.5 billones de dólares, y llegar a 35 billones de dólares. En tanto, el comercio de servicios creció 8%, hasta 700 mil millones de dólares.

"Se espera que el conflicto en Medio Oriente y las interrupciones en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz eleven las presiones inflacionarias sobre una economía global ya tensa", destacó el reporte.

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Se enfrentan tensiones geopolíticas, cambios de política y un espacio fiscal limitado del gobierno tanto para aumentar el gasto como para recortar impuestos, agregó la UNCTAD.

Asimismo, consideró que "el alza de los precios de la energía, junto a mayores costos comerciales vinculados a los aranceles, cambios regulatorios y la erosión de normas comerciales, nublan las perspectivas".

De acuerdo con la UNCTAD, los electrónicos y los productos con inteligencia artificial (IA) están impulsando el crecimiento comercial, ya que en 2025 registraron un crecimiento de 16%.

También se registró una caída de 3% en el comercio de vehículos eléctricos, de combustión y partes en 2025, pese a que el intercambio de autos híbridos aumentó 21%.

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