"El Ejecutivo 'nos patea' cada vez que sector privado propone algo", dice el Comce

Entre el sector privado y el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, no hay rompimiento, hay ciertas diferencias porque las propuestas que le presenta la iniciativa privada las rechaza el mandatario, dijo el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Valentín Diez Morodo.

"Efectivamente no es que se haya roto la comunicación con el señor mandatario, el señor Presidente, pero sí ha habido ciertas diferencias", manifestó Diez Morodo durante la videoconferencia "El papel del sector privado en tiempos de pandemia: Ideas para el debate".

El empresario comentó que no tiene problema con el Presidente de la República, pero "el carácter de él (López Obrador) no permite que los empresarios se cuelguen las medallas para resolver los problemas".

Sin embargo, destacó que se tienen interlocutores o puentes de comunicación, como el canciller Marcelo Ebrard, para establecer un diálogo con el gobierno federal.

Diez Morodo dijo que lo que sucede entre la autoridad y el sector privado, "para decirlo en términos futbolísticos, nos patea cada vez que proponemos algo, esa es la realidad".

"Entonces sí existe ese problema, estamos en proceso de buscar acercamientos. A algunos dirigentes, de manera individual, sí los está recibiendo, y con eso estamos provocando tener mayor diálogo con él, pero si tenemos el problema y tenemos que enfrentarlo".