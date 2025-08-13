logo pulso
El Mundial Futbol 2026 aumentará ventas hasta un 40%

Preparativos en el sector restaurantero para el Mundial Futbol 2026: empleos temporales y más ventas

Por El Universal

Agosto 13, 2025 04:44 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- La fiesta deportiva del Mundial de Futbol 2026 generará una derrama económica para el sector restaurantero, bares y establecimientos que ofrezcan transmisiones de los partidos, lo que significará tanto aumento de ventas como empleos temporales.

Se estima que habrá un incremento generalizado en las ventas de restaurantes con pantallas de 15% a 35% en promedio, pero podría superar el 40% en aquellos lugares cercanos a estadios, hoteles y corredores turísticos de las ciudades sede como México, Guadalajara y Monterrey, dijo el CEO de Consultoría Gastronómica y Hotel Integral Congahin, Eduardo Mercado Peña.

"Estas ganancias se verán en aumento dependiendo los equipos seleccionados que vayan avanzando a las fases finales, por supuesto, también en el caso de la Selección de México, que aunque esos partidos ya no serán en México, los aficionados estarán siguiéndolos a través de los diferentes medios electrónicos", explicó.

Se espera que la mayor parte de los partidos se celebren entre mediodía y en la noche, "lo cual favorecerá las ventas en los horarios de comida y cenas tempranas, mayormente de los partidos jugados cerca de los fines de semana".

En preparación para esa celebración deportiva, el experto afirmó que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y cámaras locales diseñan una campaña de promoción cruzada llamada "México sabe a mundial".

La promoción incluirá "festivales gastronómicos, transmisiones públicas, alianzas con marcas patrocinadoras y activaciones de consumo responsable en establecimientos con venta de alcohol. Se buscará impulsar el consumo local y posicionar a la gastronomía mexicana como un valor agregado al turismo deportivo".

Durante el Mundial de Futbol 2026, del 11 de junio al 19 de julio de 2026 se espera también se abran nuevas contrataciones, aunque eventuales, para atender cocinas, barras, meseros, logística y personal bilingüe.

Mercado Peña comentó que se espera un incremento de 10% a 20% de vacantes en el sector restaurantero, lo que estará acompañado de un programa de capacitación intensivo para atender turistas, se les dará inglés funcional, manejo higiénico de alimentos y servicio bajo presión, lo que se hará en alianza con escuelas gastronómicas y organismos locales de desarrollo económico.

