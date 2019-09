El PAN alista acción de inconstitucionalidad contra "terrorismo fiscal"

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri, señaló que ya se encuentra cabildeando con los otros grupos parlamentarios del bloque opositor, para que en conjunto presenten una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que sancionan la defraudación fiscal, ya que cataloga por igual a delincuentes, que a empresarios, lo que llamó "terrorismo fiscal".

Kuri González indicó que las modificaciones pone en la misma olla a los que pagan impuestos de una "forma derecha", con los que están evadiendo.

"Este gobierno de Morena le dice a los delincuentes de a deveras: 'oye, perdóname, piensa en tu jefecita, piensa en tu mamasita, fuchi, pobrecito, ayúdanos', y que a los empresarios, a los que producen en este país, que son los que dan empleo, que son los que ayudan a la clase media que este gobierno quiere extinguirlo, a ese le sigues apretando. No te pones duro con Trump, no te pones duro con los delincuentes, pero qué tal con los contribuyentes. A esos sí con todo", expresó.

En conferencia, el líder parlamentario del PAN, precisó que las reformas ayer martes avaladas por Morena y sus aliados, así como MC, le están dando una atribución al contribuyente que no debería de tener, pues es una atribución y una facultad de Hacienda, que es la de revisar si la sociedad mercantil a la que le está comprando está bien su capital social, los socios que sean gente honrada, que no sean gente metida en temas raros y que sepa, y que esté bien su domicilio fiscal.

"Eso le corresponde a Hacienda, por eso se llaman impuestos porque nos los imponen, a nadie de los que estamos aquí nos gusta pagar impuestos, hay que pagarlos, pero hay que pagarlos de una forma equitativa", detalló el panista.

Kuri agregó que por lo anterior, Acción Nacional está buscando a los diferentes grupos de oposición para juntos presentar una acción de inconstitucionalidad que, sin lugar a dudas, "podríamos lograrla".

La acción de inconstitucionalidad, dijo que estaría basada en que se está quitando el principio de equidad, donde inclusive ayer lo comentaba el senador de Morena, Germán Martínez, que aquel empresario que estuviera lastimado en sus garantías constitucionales, podía ir al amparo y que seguramente se lo daban, es decir, "ellos mismos saben que es inconstitucional esta ley".

Razón por la cual sostuvieron el líder blanquiazul, están platicando con otras bancadas, con las cuales hay muy buena aceptación, "pero no quisiera yo adelantar nada".