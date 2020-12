El recorte de personal en diciembre es cíclico, no exclusivo de la subcontratación: Manpower

Las bajas de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no es una práctica exclusiva de la subcontratación.

En 2019 el mayor sector que realizó este movimiento fue la construcción dando de baja a 121 mil 153 trabajadores por obras temporales, sector que no utiliza este esquema de contratación.

De acuerdo con un análisis de ManpowerGroup sobre las cifras de empleo del IMSS de diciembre del año pasado, se dieron de baja a 388 mil 91 trabajadores en 30 entidades federativas, concentrándose la mayor cantidad en los estados de: Ciudad de México con menos 70 mil 765; Nuevo León con una baja de 38 mil 916, y el Estado de México con una disminución de 37 mil 438.

Los estados donde se presentaron menores bajas fueron Morelos con menos 112, Colima con menos 215 y Oaxaca con menos mil 268.

En diciembre se presentó una disminución de 382 mil 210 empleos, de los cuales 249 mil 320 fueron permanentes y 132 mil 890 eventuales.

Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup, señaló que "es importante reconocer que realmente los empleados temporales que se dan de baja en diciembre son menos del 35%, el resto son empleados permanentes."

Por sectores la construcción perdió 121 mil 153 trabajadores a causa de obras temporales; la transformación perdió 110 mil 565 por cierre navideño de fábricas; servicios para empresas, personas y hogar perdió 55 mil 345 por fin de vacaciones de navidad; servicios sociales y comunales perdió 53 mil 241 también por vacaciones de navidad (incluyendo escuelas); comercio perdió 49 mil 986 a razón del fin de temporada de ventas navideñas; transportes y comunicaciones perdió 4 mil 946 también por fin de temporada navideña, y extractiva perdió mil 852 por vacaciones de navidad.

En total estos sectores generaron una pérdida de empleo de 397 mil 088.

"La conclusión es que la baja de trabajadores asegurados en diciembre no es propio del empleo temporal o del outsourcing legal, es más bien una práctica correspondiente a los cierres y ventas de temporada navideña. Con personal permanente o temporal se seguirá presentando este ciclo del empleo, que por cierto no sólo ocurre en diciembre, en junio también se observa en forma cíclica", detalló el directivo del grupo especializado en subcontratación a nivel global.

Se prevé que este diciembre 2020 vuelva a ocurrir este movimiento en el panorama laboral, el cual ya presenta un decremento histórico de 518 mil 609 de empleos hasta el mes de octubre.

"Hay que regular y cerrar la puerta a las malas prácticas, no permitir que se corte la antigüedad si se vuelve al trabajo en el mismo lugar, mismo patrón, con el reconocimiento de las obligaciones sociales y fiscales", concluyó Márquez.