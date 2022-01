El SAT embargaría a Elektra si en 5 días no paga adeudo

Grupo Elektra, cuyo propietario es el empresario Ricardo Salinas Pliego, podría ser embargado en caso de no pagar en un lapso de cinco días la suma de más de 2 mil 636 millones de pesos en impuestos.

Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó que al momento de recibir una notificación escrita emitida por la la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el SAT puede cobrar al contribuyente, en este caso Grupo Elektra; así como fijar cinco días para que este le diga a la dependencia tributaria cuánto y cómo se va a efectuar el pago. En caso de que se venza ese plazo sin ninguna respuesta, el SAT "puede utilizar distintos criterios de cobranza":

"Normalmente cuando se hacen estos juicios, el contribuyente ofrece una garantía del crédito [...] y podemos hacerla efectiva o proceder con alguna incautación o embargo de sus bienes. Nosotros creemos que no es necesario llegar a eso".

A pesar de ello, Buenrostro reiteró que el SAT no puede tomar acción inmediata ante los distintos mecanismos de cobranza, o si quiera ya solicitar directamente el cobro, puesto que deben de esperar a que ambas partes reciban la notificación de la SCJN.

"Independientemente de que la Corte haya hecho una sentencia como todos los demás casos y en el caso de los amparos de carta porte, el SAT no puede actuar hasta que se notifique legalmente. Nosotros tenemos que esperar una notificación por escrito, en el caso de Elektra, de la Corte [...] mientras no llegue por escrito nosotros no podemos actuar", explicó la titular del SAT en conferencia.

Cabe decir que la notificación que el SAT requiere por parte de la Corte no tiene una fecha tentativa puesto que, argumentó Buenrostro, la pandemia de la COVID-19 provocó un rezago en las notificaciones, por lo que la dependencia jurídica responde a las solicitudes en orden, por lo que no se sabe cuándo exactamente habría una respuesta escrita ante el caso de Elektra.

El pasado 19 de enero, la SCJN resolvió en la revisión del amparo 2497/2018, con tres votos a favor y dos en contra, que la revisión interpuesta por Grupo Elektra era improcedente, por lo que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar al SAT.

El SAT señaló a Elektra por deducciones indebidas de inventario acumulable y pérdidas fiscales aplicadas siete años antes. Este caso inició en mayo de 2015 con una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero debido a los recursos de amparo llegó a la Suprema Corte en marzo de 2018.

En febrero del 2021, Raquel Buenrostro informó que las empresas propiedad de Ricardo Salinas, de las que Elektra forma parte, deben alrededor de 40 mil millones de pesos por impuestos, cuyo pago busca evitar mediante diversos juicios.

Durante el programa "Los periodistas", conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, la funcionaria fue cuestionada sobre cuánto deben las empresas del dueño de Grupo Salinas.

"¿Puede llegar a 40, 40 mil millones de pesos?", le preguntó Alejandro Páez, cifra que fue confirmada por la funcionaria.