El sector de oficinas se recuperará hasta 2024

Los diferentes sectores inmobiliarios tendrán un desempeño variado durante 2023.

En el caso particular de las oficinas, se anticipa que será hasta 2024 cuando el nivel de demanda y ocupación regrese a niveles previos a la pandemia, pues las empresas siguen aplicando el modelo de trabajo híbrido, de acuerdo con la firma inmobiliaria JLL.

En cambio, el sector industrial seguirá creciendo de la mano del reacomodo de la cadena manufacturera en América del Norte, lo que se conoce como nearshoring; mientras la ampliación y creación de nuevos hospitales y clínicas seguirán contribuyendo a impulsar a la construcción.

Durante la presentación de las Tendencias que marcarán la pauta de los proyectos de JLL en 2023, la compañía destacó los casos de las empresas Autoliv, Johnson Electric y ZF, las cuales ampliaron operaciones en México, y a las que ayudó desde la selección del sitio y ciudad para establecerse, como coordinación, diseño y requerimientos que necesitaba la fábrica de cada una.

René Morlet, director de Proyectos Industriales, dijo para este año prevén mantense a la apertura de 200 mil a 300 mil metros cuadrados de naves industriales, como en los dos años anteriores.

"Estamos creciendo a pasos agigantados, hay mucha industria y no creo que en 2024 se frene. Desde que empezó en los años 60, la industria ha seguido creciendo y no creo que se detenga por un cambio de gobierno. Al contrario, puede que crezca más", dijo Morlet, en reunión con medios de comunicación.

En el sector industrial, el reto es la disponibilidad de energía eléctrica en Tijuana y Querétaro, así como impulsar a la CFE a que aumente sus cargas y construya más subestaciones en Ciudad Juárez, agregó.

Otro sector con gran dinamismo es el médico, en el que la construcción y ampliación de clínicas crece, pese al control de la pandemia.

Javier Gutiérrez, director de Proyectos de Desarrollo, dijo que JLL tiene dos proyectos en Interlomas y Puebla donde una cadena de hospitales remodela sus instalaciones con diseños que otorgan espacios más cálidos a los pacientes.

"Conforme al crecimiento demográfico se requerirá un mayor número de clínicas y servicios cada vez más completos con sustentabilidad y resiliencia, y contra fallas o eventos para que no pierdan la energía eléctrica", explicó.

También se abren áreas para recibir a población flotante en zonas controladas, pero abiertas, para enfermedades como el Covid-19.

En contraste, el sector de oficinas seguirá débil pues corredores como Polanco, Lomas de Chapultepec, Insurgentes y el Toreo siguen ocuparse en su totalidad. Se deben ofrecer oficinas más modernas, funcionales y atractivas, opinan.