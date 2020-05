Elektra asegura cumplir con medidas de prevención ante Covid-19

En todas las sucursales y oficinas de Elektra se cumple con las medidas de protección e higiene dictadas por la Secretaría de Salud y a la Organización Mundial de la Salud, aseguró la empresa.

"Hemos suspendido la venta de productos no esenciales, mismos que están acordonados, como ha sido verificado por la Procuraduría Federal del Consumidor", detalló Elektra en un comunicado.

En la conferencia matutina, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que Grupo Elektra forma parte del 6% de las compañías que no han suspendido labores.

Por su parte, Elektra explicó que ofrece productos y servicios esenciales para que la población haga frente a la emergencia como la transmisión y recepción de remesas, productos de telefonía que son parte del sector de telecomunicaciones, así como de primera necesidad "como refrigeradores para preservar alimentos; hornos de microondas y estufas para su cocción; los elementos necesarios en un hogar para poder cumplir con el #QuédateEnCasa".

También, especificó, vende equipos de cómputo y televisiones para que los mexicanos puedan seguir trabajando y estudiando a distancia, así como motocicletas que permiten la continuidad de servicios de entrega a domicilio.

La empresa detalló que cumple con la distancia de más de 1.5 metros entre personal y clientes y atención especializada a grupos vulnerables.

Al personal se le exige el uso forzoso de cubrebocas y tienen acceso a gel antibacterial con solución de alcohol del 70%, también hay control de ingreso a las sucursales con uso forzoso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial a los clientes, evitando las aglomeraciones superiores a 50 personas por tienda.

"La mayoría de los mexicanos viven al día y no cuentan con el privilegio de acceder a las compras por internet ni la facilidad que brindan las tarjetas de crédito; Elektra está para quienes requieren de productos y servicios necesarios durante la emergencia".