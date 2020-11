"Elektra no se raja", dice Salinas Pliego y despide a Best Buy

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y Elektra, deseó buen regreso a casa a Best Buy, empresa que anunció su salida del país el 31 de diciembre próximo y subrayó que su empresa "no se raja".

Best Buy informó a sus inversionistas su salida del país se debe a los efectos de la pandemia por Covid-19, que han generado una caída en el consumo, el empleo y el crecimiento económico.

La firma detalló que de sus 49 sucursales en el país, ocho ya han sido cerradas durante este año y el resto bajarán la cortina ordenadamente sus operaciones a clientes a partir del 31 de diciembre del 2020.

"La libertad y la competencia son parte fundamental de una economía sana. En Tiendas Elektra como mexicanos, competimos y no nos rajamos, nos quedamos a mantener empleos y servicios, estamos con ustedes mexicanos", comentó Salinas Pliego en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la cuenta de Twitter de Elektra posteó un comentario donde agradece a Best Buy haberlo intentado y agrega "acá nos haremos cargo de tus clientes".

Elektra destacó que ver a una tienda cerrar sus puertas nunca es una buena noticia y lamentan verlos dejar México.