Elimina gastos hormiga

Si te pusiste como propósito viajar más en 2020, no necesariamente necesitas ganar más dinero, sino eliminar los famosos gastos hormiga, de acuerdo con Cumplo, una plataforma de financiamiento colaborativo para Pymes.

Traslados en taxi, cigarrillos y antojos son ejemplos de este tipo de gastos que si bien podemos considerar insignificantes, a la hora de hacer las cuentas quincenales resultan tener una gran carga, al grado de representar hasta un 12% de tu salario, expone la Condusef.

Otro ejemplo es el café, cuyo consumo fuera de casa puede ser un desembolso que esté saboteando experiencias únicas.

De acuerdo con Cumplo, si en promedio gastamos 45 pesos en un café por la mañana y digamos que bebemos cinco a la semana, sería un pago aproximado de 225 pesos, lo que a su vez en un mes, nos da un total de 900 pesos y a tres meses suma 2 mil 700 pesos.

Para Guillermo Acuña, cofundador de Cumplo, lo primordial es detectar en qué se nos va el dinero, que no solo podemos ahorrar, sino que con los instrumentos adecuados podemos hacerlo crecer.

Además de elaborar tu presupuesto de gastos, si uno de tus propósitos en 2020 es viajar, debes planificar, ahorrar y buscar opciones que se adecuen a tu presupuesto.

Hay sitios en los cuales puedes disfrutar de las maravillas de México sin gastar mucho y donde no solo cumplirás tu propósito, sino que también al desplazarte por estos destinos ayudarás al consumo local, a los prestadores de servicios y a pequeños y medianos negocios, de acuerdo con Cumplo.

Uno de estos destinos es Tepoztlán, Morelos, donde se dice que nació el Dios Quetzalcóatl y cuyo valle te permite, además de contemplar bellos paisajes, realizar actividad física al subir a la pirámide del Tepozteco.

A dos horas de la Ciudad de México, el pasaje para este destino cuesta alrededor de 110 pesos y encuentras habitaciones desde 200 por noche.

Considerado como un lugar de inspiración y razón de ser del cantante y compositor Joan Sebastian, Juliantla, Guerrero, es otro pueblo donde no solo podrás maravillarte con sus artesanías, sino que también conocerás las Grutas de Cacahuamilpa, que ofrecen actividades como rappel o tirolesa.

Este destino se encuentra a menos de tres horas de la Ciudad de México y el boleto de camión cuesta desde 250 pesos y el hospedaje está en 350.

Conocido por su cultivo de flores y en cada época del año encontrarás un mural de las especies de temporada, Atlixco, Puebla, ofrece en fechas decembrinas su villa iluminada, que es uno de los principales atractivos turísticos porque cuentan con un kilómetro y medio de luces y figuras.

También podrás apreciar sus edificios coloniales, las calles pintorescas y visitar el jardín mágico de Atlixco. El transporte para Atlixco está en 165 pesos y encuentras hospedaje desde 200.