"Eliminar outsourcing provocará pérdida de 1 millón de empleos"

Si se decide eliminar la ley del outsourcing o la subcontratación desaparecerán un millón de empleos, lo que impactará fuertemente a las micros, pequeñas y medianas (miPymes) del país que apenas sobreviven, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos.

El líder de la Cámara expuso que habrá un efecto contraproducente de eliminarse la figura de otusourcing por completo de manera inmediata pues se perderían 500 mil empleos en diciembre y 500 mil más en enero por la transición.

"Creemos que una tercera parte de los 4.9 millones de trabajadores en subcontratación son pequeñas y medianas empresas (pymes), no son grandes corporativos o empresas únicas, las estamos dejando nuevamente desprotegidas o con tiro de gracia porque perderán competitividad frente a empresas competidoras y será un factor para la no sobrevivencia", afirmó.

Se "deja al descubierto a las pequeñas y medianas empresas", porque se piensa más en las grandes empresas que crearon otras empresas para manejar a los empleados.

Dijo que otro de los temas que se discuten con el gobierno federal dentro de las mesas de trabajo que llevan ya más de dos semanas, es que el reparto de utilidades esté ligado con las personas que más generan un aumento de productividad en las empresas, con los que hacen investigación y desarrollo.

Castellanos dijo que el problema es que en el sector privado no hay consenso, porque los grandes empresarios no toman en cuenta el impacto a emprendedores o pymes.

"No hay el consenso interior para apoyar esta propuesta, porque si bien hay algún compromiso de que avance la figura de desaparecer insourcing y poner un tope a PTU (a las utilidades) estamos dejando fuera a las empresas pequeñas porque estas no tienen otras empresas", expuso el líder de Canacintra.

Explicó que a todo ello se le suma el hecho del cierre de empresas por la recesión económica que vive el país desde el 2019 y que se agravó en 2020 por la pandemia del Covid-19, porque hay también una pérdida de empleos.

Si bien actualmente se observa una reactivación económica en el país, no se puede decir que ya estamos en franca recuperación económica.

"Nadie puede estar tranquilo si los empleos que se crean son eventuales y se pueden terminar en el momento que termina el contrato y además de ser eventuales son trabajos mal remunerados, en muchos casos en la informalidad, o en la formalidad en empresas de autoempleo o que dan salarios cercanos al mínimo, porque con esos sueldos apenas una persona logra cubrir en 44.5% el costo de la canasta alimentaria", afirmó.