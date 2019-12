Emirates contrata a 400 mexicanos de inicio en México

La aerolínea árabe Emirates contrató a 400 personas en México para iniciar operaciones este 9 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Salem Obaidalla, vicepresidente de Operaciones Comerciales para las Américas de Emirates, dijo que incrementarán este número de personas conforme vaya aumentando la operación en el país.

Emirates opera un vuelo redondo todos los días de Dubái a la Ciudad de México, vía Barcelona, con un avión que tiene capacidad para transportar a 300 personas.

La ocupación de esta aeronave está estimada entre un 75 y 80% para el tramo Ciudad de México-Barcelona y viceversa.

Mientras que el tramo Barcelona-Dubái tendrá una ocupación estimada de 90%, ya que la aerolínea lleva varios años operando en Barcelona.

La tarifa inicial de la ruta Ciudad de México-Barcelona es de 777 dólares, mientras que la ruta completa Ciudad de México a Dubái es de 999 dólares.

Scott Lantz, gerente para México de Emirates, dijo que no existe algún riesgo para la operación de este vuelo por los amparos interpuestos por Aeromexico.

"Ya está aprobado, estamos operando. De momento no es un tema para nosotros, no es un riesgo para nuestras operaciones", indicó Lantz.

Por su parte, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que el vuelo de Emirates incrementará la llegada de turistas españoles a México y de otras nacionalidades.

El año pasado, llegaron 523 mil turistas a México procedentes de Emiratos Árabes; mientras que de España llegaron 386 mil 300 turistas.