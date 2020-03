Empleado de BBVA México da positivo en prueba de coronavirus

BBVA México reportó el primer caso positivo de Covid-19 en uno de sus trabajadores. En un comunicado interno fechado el 13 de marzo pasado, el principal grupo financiero que opera en el país dio a conocer que se trata de un empleado que estuvo hace unos días en España.

"Dado que en BBVA ya habíamos aplicado el protocolo según el cual todos los compañeros procedentes de países de riesgo no acudieron a trabajar y se reportarán ante el servicio médico, esta persona al llegar de vuelta a México, acudió a un hospital donde fue confirmado el contagio y ya se encuentra siguiendo el protocolo marcado por la Secretaría de Salud", dice la comunicación interna de BBVA México.

En el texto, BBVA detalla que su trabajador al regresar del viaje no acudió a trabajar y por lo tanto no existió contacto alguno con otros de sus compañeros.

"Es importante destacar que estamos poniendo en marcha un procedimiento de teletrabajo ordenado para empezar a aplicar de forma inmediata; que estaremos comunicando en breve", dijo BBVA.