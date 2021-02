Empresaria causa polémica por dicho sobre "base de la pirámide"

Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", respondió a través de Twitter al mensaje de la empresaria Patricia Armendáriz en el que da a conocer la muerte de su asistente y de quien dijo, se encontraba en la "base de la pirámide".

Este domingo Patricia Armendáriz anunció el fallecimiento a causa de Covid-19 de su asistente Alfredo Serratos, sin embargo, fue duramente criticada en la red social al expresar que "la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente".

Posteriormente Armendáriz eliminó la publicación.

El diputado local de San Luis Potosí, lamentó el comentario de la empresaria y señaló que sus conclusiones están fuera de la realidad.

"Lástima que tu caridad no pudo llegar a tiempo a su vida; lo que ves como poco autoestima, se llama desconfianza", fue parte del mensaje de "El Mijis".

Tras las duras críticas que recibió por parte de los usuarios Twitter, en torno a una visión clasista, la empresaria salió a su defensa y aseguró que a su asistente le correspondió "con una vida de mejores ingresos, pero sobre todo de mayor dignidad humana".

En otro mensaje Armendáriz concluyó que su asistente no dijo nada porque lo iban a hospitalizar.

En un par de comentarios más Patricia Armendárez expresó su postura:

"Es muy triste que un reconocimiento que quise hacerle a mi asistente buscando ensalzarlo por su actitud y mi tristeza de haberlo perdido haya reflejado la división de México y el oportunismo de los llamados haters".

"Lo doloroso es que he dedicado mi vida a apoyar a 'la base de la pirámide'. Y no es cuestión de clasismo. Mis raíces hablan de mi compromiso y empatía. Por eso insisto en aclarar esto".