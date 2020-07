Empresarios energéticos "deberían actuar con prudencia y quedarse callados" si no se disculpan: AMLO

Los empresarios del sector energético deberán entender que el Gobierno actual representó un cambio en esa materia y dejar de "defender lo indefendible", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Además aseguró que su administración continúa con la promoción de energías renovables y limpias "en el sentido más amplio de la palabra".

"Me da hasta pena y ojalá y entendieran que ya es tiempo de un cambio y que no estén defendiendo lo indefendible, porque además puede ser que engañen a algunos, pero no van a engañar a todo el pueblo. Deberían de actuar con prudencia, quedarse callados, incluso hacer -si no ofrecen disculpas- hacer el compromiso de que van a actuar de otra manera, que ya no lo van a volver a hacer, porque quieren ser empresarios con dimensión social", recomendó el mandatario durante su conferencia matutina.

López Obrador expresó que en su Gobierno la generación de energías limpias no sólo se refiere a los métodos de las empresas, sino a eliminar las prácticas de corrupción que se dieron en el sector en administraciones anteriores.

"Porque eso lo habían usado de pretexto para hacer negocios lucrativos, al amparo del poder, para recibir subsidios del Gobierno, para que costara más la luz y nos afectara a todos", aseguró.

Recordó que una de las decisiones en materia de energías verdes en otros Gobiernos fue que las hidroeléctricas de la CFE subieran energía a la red hasta el final, después de las empresas particulares con subsidio. "Entonces, por eso las hidroeléctricas están subutilizadas. ¿Y qué?, ¿las hidroeléctricas no son plantas de generación de energía limpia y sustentable?", cuestionó.

Aseguró que por ser de la empresa productiva del Estado se les "hizo a un lado" y se fomentó la energía eólica. "Resulta que la energía eólica, que es importante, se privatiza y se le da un subsidio", planteó.

"Estamos buscando que haya equidad y que no saquen ganancias excesivas a costa del erario, entonces dicen: ´Ah, es que no se respeta el medio ambiente´. No, lo que no queremos es que sigan saqueando, robando", aseguró el Presidente.

"Por respeto no hablo de las empresas", dijo, "pero si yo les pongo la lista aquí de las empresas de energía limpia van a decir: ´¿Qué fue esto?'", porque planteó que empresas dedicadas a la producción de alimentos como el pan se convirtieron en empresarios del sector energético con inversión petrolera.

"Los que se dedicaban a la producción de leche se volvieron también petroleros, los que vendían refrescos, estos famosos refrescos de marcas muy famosas se volvieron también dueños de empresas de generación de energía eléctrica", destacó.

El presidente López Obrador aseguró que cada vez que se plantee que su Gobierno va en contra de las energías limpias saldrá a dar respuesta, porque se busca aclarar las malas interpretaciones.