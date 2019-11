Empresarios esperan regreso de Walmart a El Buen Fin 2020

Los organismos empresariales esperan que la cadena de tiendas Walmart de México retome las actividades conjuntas con la iniciativa de El Buen Fin en la edición del próximo año, ya que consideran que debe haber un piso parejo para que no haya competencia desleal, dijo José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur.

"Esperamos que en 2020 se retomen las relaciones con las empresas que no participaron, Walmart y todo su grupo, y que para ese año salgamos todos juntos, todos parejos, en el mismo terreno, y compitiendo en igualdad de circunstancias", expresó el representante empresarial.

En entrevista, López Campos aseguró que no se trata de una guerra contra Walmart, la cual tiene más de 2 mil 500 tiendas en el país, sino que es necesario cumplir con las reglas de competencia y operación de la iniciativa.

"Ciertamente no pensamos que esto se trata de una guerra, sí hay un malestar en las empresas que están cumpliendo con todas las reglas de operación que se fijaron, incluyendo la de cumplir con la formalidad como señaló la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat", expresó.

Este 2019, en la novena edición de El Buen Fin que se realiza del 15 al 18 de noviembre, Walmart decidió crear su propia iniciativa y campaña de ofertas llamada El Fin Irresistible, pero también otras compañías se adelantaron con preventas y ofertas a las fechas establecidas.

No obstante, luego de que Walmart no participara en El Buen Fin e incluso iniciara su campaña de ofertas un día antes, los organismos empresariales acusaron de competencia desleal a la cadena minorista más grande del país por volumen de ventas.

"En realidad lo que nosotros hemos manifestado con relación a esta salida de Walmart es únicamente temas de integridad empresarial, temas de lo que se llama en el mundo como ´compliance´, se debe jugar con las mismas reglas y la competencia debe de ser con un piso parejo para que no se pueda dar competencia desleal", señaló el presidente de Concanaco-Servytur.

Walmart de México salió este 2019 de distintas organizaciones empresariales como la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Coparmex y otras. La firma aseguró que su salida respondía a razones propias de su estrategia de negocio.

"Puede tener mejor ofertas una u otra empresa, pero para efectos de un programa comercial de este tamaño, en el que participan no solamente los empresarios, sino también las autoridades, que adelantan los aguinaldos, se dan facilidades para la participación, que existe un sorteo con una bolsa de 500 millones de pesos, se trata de un esfuerzo hecho por mexicanos para mexicanos", aseveró el representante empresarial.

En recorridos en puntos de venta de Walmart en Toreo, Cuitláhuac, y Universidad, las tiendas de la empresa reportaron afluencia de clientes en todo momento y en las cajas de pago los clientes realizaban compras de pantallas, electrodomésticos y artículos de línea blanca.

Walmart hizo su tradicional apertura de puertas en Sam´s Club Universidad desde la media noche del 14 de noviembre, mientras que El Buen Fin inició un día después.