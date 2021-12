Empresarios europeos sólo piden seguridad jurídica: embajador de UE

Las empresas europeas que invierten en energías renovables en México requieren de seguridad jurídica, señaló el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot.

En entrevista, el diplomático subrayó que la posición europea no es decirle a México que lleve a cabo o no su reforma eléctrica y mucho menos presentar una contrarreforma, pero sí pedir que se tome en cuenta a las decenas de empresas que invierten en el sector y que dan empleos.

Hay empresas, mencionó, que advierten con irse de México en caso de no poder cumplir con sus objetivos mundiales en términos de energías limpias.

En tanto, Mignot desatacó que los países europeos invierten 13 mil millones de dólares en energías limpias, en México.

El embajador de la Unión Europea resaltó que la presencia europea en México es muy fuerte, pues son el segundo mercado de exportación, el segundo inversionista, el primer donante de cooperación internacional, entre otros.

"Nuestra inversión genera empleos para los mexicanos, ingresos fiscales para las autoridades y es de las más respetuosas del medio ambiente", subrayó.