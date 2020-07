Empresarios lamentan que no se les invitó a reunión AMLO-Trump

El sector privado lamentó que no se les convocó a la próxima reunión que tendrán los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el estadounidense, Donald Trump, con motivo de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a pesar de que regularmente se les convocaba.

En videoconferencia que organizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los líderes del sector privado encabezados por Carlos Salazar explicaron que siempre han colaborado con el gobierno federal, tal como lo hicieron durante la negociación.

Agregó que es importante trabajar conjuntamente gobierno y sector privado porque "sin empresarios, sin inversión y sin crecimiento jamás tendremos los empleos que queremos".

A pesar de que para la firma del acuerdo del 30 de noviembre de 2018 sí se les invitó, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, lamentó que "no hayamos sido invitados para la gira, aunque queremos trabajar en equipo y unidad".

Para el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, con la entrada en vigor del T-MEC es importante ofrecer a los inversionistas certidumbre jurídica y cumplimiento del estado de derecho.

Ante una circunstancia de "entrada en vigor del T-MEC es indudable que tenemos que apoyar la decisión del AMLO de visitar los Estados Unidos más allá de las clarísimas diferencias que existan con la manera de actuar y gobernar con uno u otro gobernante, lo que es inequívoco es que se tienen que reunir, habrá que ser cuidadosos de la agenda y acuerdos", dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter.

Es necesario que viaje a otros países no solamente con el vecino del Norte, por lo que agregó: "Hacemos votos para que esta abstinencia de contacto con el mundo se supere, acabe, porque hay otros países que reclaman la presencia del estado mexicano".