Empresarios piden a diputados piso parejo en tributación 2022

El sector empresarial e industrial del país pidió a diputados de la Comisión de Hacienda procurar un piso parejo en materia de tributación a la hora de aprobar la miscelánea fiscal 2022.

Durante el Parlamento Abierto para el análisis del paquete económico 2022, advirtieron que la propuesta que envió el Ejecutivo para el próximo año los pone en desventaja frente a la economía informal y las tendencias internacionales.

Coincidieron en los beneficios del nuevo Régimen de Simplificación de Confianza, pero hicieron ver que por el lado de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) hay un exceso de fiscalización que vulnera la seguridad jurídica.

Arturo Pérez Robles, representante de la Canacintra, señaló que no hay claridad en cuanto a lo que se propone para los créditos y estímulos fiscales, por lo que no debería ser aceptado por el Congreso de la Unión.

El director de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, Guillermo Dillón, estimó que no se están aprovechando todas las ventajas que ofrece la factura electrónica para la facilitación de obligaciones fiscales.

Además, dijo que existe preocupación por la implementación del nuevo régimen de simplificación porque muchas veces las reglas secundarias "son las que atoran la carreta".

Los representantes de la industria tequilera y cervecera, insistieron en la necesidad de no gravar estos productos con el impuesto sobre producción y servicios (IEPS) sobre el valor del producto como sucede actualmente, y cambiarlo a una cuota fija sobre el contenido de alcohol, como se hace en todo el mundo.

"Se requiere modernizar la tributación del IEPS y actualizar el esquema vigente para poder tener un piso parejo. Nos estamos estancando", alertó.

En ese mismo sentido se pronunciaron los representantes del Clúster de mezcla de Oaxaca Jorge Vera; de Tequila Milagro, Diego Robles; de la asociación e industria cervecera, Matías Vera y Karla Siqueiros, respectivamente.

En el evento organizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, también participaron como representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Nora Morales y Ricardo Cervantes, quienes defendieron esquemas del impuesto sobre la renta para las maquiladoras que se pretenden eliminar.

Pidieron evitar una doble tributación, introducir en ciertos casos periodos de transición, y no limitar monto máximos para la deducción de donativos.

Por su parte, el representante de la procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Luis Alberto Placencia, consideró que no se debe limitar a 12 meses la tramitación de los acuerdos conclusivos, ya que ocho de cada 10 se terminan en un periodo menor a un año.

Informó que en lo que va del año, se ha logrado una recaudación a través de este medio de 17 mil 500 millones de pesos.