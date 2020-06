Empresarios piden a senadores "dejar discusiones"

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió a los senadores integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dejar los discursos que alejan a los inversionistas extranjeros y nacionales, previo a la entrada en vigor del documento.

Durante una reunión virtual con los legisladores, Salazar Lomelín advirtió que hay un clima "demasiado optimista" respecto al inicio del tratado, y cuando -dijo- las oportunidades que puede representar, "deben construirse desde aquí" y con ventaja.

"No hay duda de que el tratado nos representa oportunidades, que las podemos hacer más grandes en la medida en que nos adelantemos a los retos que esto implica, y que no podemos esperar que sea esto automático y que vamos a tener un flujo incremental de inversiones y de empleos por el solo hecho de que transite el 1 de julio.

"Esto hay que trabajarlo, hay que construirlo y creemos que en el Congreso (deben darse) a los inversionistas extranjeros y también nacionales la certeza jurídica que se requiere como materia prima para cualquier proceso de inversión. Dejemos de lado todas estas discusiones que de alguna manera afectan el clima de confianza que debe existir", dijo.

En la reunión, encabezada por la senadora presidenta de la Comisión Especial, Claudia Ruiz Massieu (PRI), el representante del sector empresarial mexicano también explicó que los inversionistas enfrentan retos en el sector agropecuario y de la industria tecnológica y automotriz, pues con la crisis, los Estados Unidos potenciarán su visión proteccionista.

"Todos estamos conscientes que estamos en medio de una crisis autoinflingida que dejará las cosas diferentes a como las teníamos en febrero, todos los países del mundo estamos cambiando nuestra orientación. Estados Unidos incrementará su visión proteccionista.

"El mundo ya la tiene, pero nuestro principal socio tendrá una visión hacia proteger sus empleos, sus inversiones y que disminuyan los impactos que este parón de actividades ha tenido en su actividad económica. No nos encontraremos en las mismas condiciones que hace 20 años cuando se firmó el TLCAN", advirtió.

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, pidió a los senadores Gustavo Madero (PAN) y José Narro (Morena) organizar un evento especial para el tema de estacionalidad, que podría representar un problema en la relación entre México y Estados Unidos.