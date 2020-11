"Empresarios que estuvieron contra nosotros me han ofrecido disculpas", asegura López Obrador

Sin mencionar sus nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay empresarios que en su momento aportaron "en contra de nosotros", que le han ofrecido disculpas sinceras porque saben que le hicieron daño a México.

"Ahora las cosas han cambiado, hay muchos empresarios que ya se dieron cuenta, hasta de los aportantes, no los de ahora los que en su tiempo aportaron en contra de nosotros, han venido aquí a ofrecerme disculpas, porque nos hicieron daño y le hicieron daño al país, y en un acto de honestidad y sinceridad, me lo han planteado".

En su conferencia de prensa el presidente López Obrador refirió pese a ello que los conservadores ahora quieren agruparse, junto con los partidos políticos de oposición, porque quieren retrogradar los cambios alcanzados por su gobierno.

"Pero Aguilar Camín y Krauze y otros están buscando el agrupamiento para derrotarnos políticamente. Están en su derecho eso es la democracia, pero yo le tengo mucha confianza al pueblo, el pueblo es mucha pieza".

Señaló que las corrientes conservadoras, los que no quieren los cambios, quieren conservar el status quo, que las cosas no cambien, que se conserve el régimen de corrupción.

"¿Cómo es eso de que el PRI y el PAN se unen?, no que el PAN quería el cambio y sacar al PRI de Los Pinos".