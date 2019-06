Empresarios respaldan acciones de SAT contra empresas factureras

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldó las acciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), emprendidas en contra de empresas evasoras por medio de facturas falsas y de exfuncionarios de Hacienda que lo permitieron.

"Nosotros vamos en pro de erradicar esas prácticas", dijo el presidente de la Comisión Fiscal del CCE, Pablo Mendoza.

En el marco del foro la Tercerización de personal, una vía para impulsar el empleo formal en México organizado por la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), dijo que hay que sumarnos todos a esos esfuerzos.

También hizo ver que hay muchas empresas que cumplen y lo hacen bien con todas sus obligaciones en materia fiscal y de seguridad social.

Dijo que la información que presentó la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, invita a la reflexión.

Ríos-Farjat dio a conocer que en junio, el SAT presentó 32 denuncias penales en contra de empresas que hicieron deducciones fiscales de operaciones simuladas en las que se detectaron recursos públicos.

También en abril presentó una denuncia en contra de seis exfuncionarios de Hacienda que se prestaron a colaborar en este esquema de evasión.

El SAT dijo conocer que 8 mil empresas realizaron operaciones simuladas a través de facturas falsas que involucran un monto de 1.6 billones de pesos que representan un daño al fisco de 354 mil millones de pesos equivalentes al 1.4% del producto interno bruto.

Existe un número muy bajo de denuncias en contra de evasores sobre todo de empresas que no cumplen con sus obligaciones, dijo el administrador central de Declaraciones y Pago del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Adrián Campos Bravo."Es importante que haya denuncias, el número que recibe el SAT son pocas y no trascienden porque a veces lo hacen por desquite y no por conciencia", afirmó.Durante su participación en el foro La Tercerización de personal, una vía para impulsar el empleo formal en México organizado por la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), dijo que hace falta más conciencia ciudadana.Aunque no especificó el número de denuncias que recibe el SAT, destacó que es información ultra confidencial que guarda el fisco para su tarea revisora.Estableció que el SAT es el órgano responsable de fiscalizar, pero se requiere de las denuncias para detectar a los que no están operando de manera regular.Adrián Campos consideró que si hubiera más denuncias en contra de empresas que abusan del esquema de subcontratación, habría una mayor fiscalización porque la autoridad tendría mucho más elementos para actuar.Advirtió que van con todo en contra de los que están simulando operaciones y más sobre los que evaden a través de la nómina de sus trabajadores.Como ejemplo mencionó las acciones que dio a conocer esta mañana, la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat.