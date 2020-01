Empresas, cada vez más empáticas con trabajadores, asegura LinkedIn

La competencia en el mundo empresarial crece continuamente por lo que las compañías buscan contratar a los mejores elementos.

Un estudio de LinkedIn encontró que las empresas se están volviendo cada vez más empáticas, no sólo para atraer candidatos, sino para retener a su fuerza laboral en medio del aumento de expectativas de lo que los empleadores deben a su gente.

La red social laboral enumera cuatro tendencias que definirán el entorno laboral este año.

1. Experiencia de los empleados: "las empresas trabajarán para los empleados, no al revés", señala LinkedIn en un comunicado.

El estudio indica que 94% de los mexicanos está dispuesto a colaborar en una empresa donde se les brinde una experiencia laboral acorde con sus expectativas, es decir, los empleados buscan un espacio de trabajo donde los empleadores se preocupen por ellos y apliquen estrategias para adaptarse a sus necesidades.

2. People analytics: el análisis adecuado sobre los trabajadores permite tomar mejores decisiones dentro de las compañías.

Las empresas aprovechan la analítica de personas para evaluar canales de reclutamiento, identificar brechas de habilidades y valorar la oferta y la demanda de talento.

3. Reclutamiento interno: la próxima contratación procederá desde dentro de la empresa, en caso de encontrar alguien que cubra la posición.

"Los cambios de posiciones dentro de las organizaciones (ascensos, transferencias o movimientos laterales) han aumentado un 10% globalmente en los últimos cinco años", según datos de LinkedIn.

4. Fuerza laboral multigeneracional: desde la generación Z hasta los Baby Boomers y más, el buen talento no tiene edad.

"Jubilaciones posteriores y la llegada de la Generación Z (23 años o menos) al mundo laboral han hecho que las compañías se preocupen por la diversidad generacional más que nunca".