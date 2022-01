Empresas chinas invirtieron en México 5 mil 880 mdd entre 2019 y 2020

El conflicto comercial entre Estados Unidos y China impulsó la llegada de capital a México, sobre todo de ocho firmas asiáticas que de 2019 a 2020 invirtieron cerca de 5 mil 880 millones de dólares.

La presidenta de la China Chamber of Commerce and Technology Mexico, Amapola Grijalva Vega, explicó que muchas empresas asiáticas han volteado a la economía mexicana al verlo como un país atractivo y estratégico. Sin embargo, un punto de preocupación es la inseguridad que hay el país y los procedimientos que tienen que enfrentar en migración para ingresar a México, en donde hay casos en los que se les mantiene tres días en el aeropuerto.

Compañías como BAIC, DiDi, ZTE, Huawei, Xiami, Hisense, Bank of China y Sinohydro trajeron inversiones al país por 15 mil millones de dólares en los últimos 20 años, aunque el 42% se ejerció entre 2019 y 2020, equivalentes a 5 mil 800 millones de dólares.

Además de que participan en proyectos de infraestructura en México como lo visto en 2020, año en que al consorcio Mota-Engil que en asociación con China Communications Construction Company (CCCC) se les adjudico la construcción del primer tramo del Tren Maya.

"La propuesta asciende a 13 mil 400 millones de pesos y se espera que CCCC y Mota-Engil se vuelvan a asociar para el tramo cinco del tren", expuso Grijalva Vega a EL UNIVERSAL.

Dijo que las empresas chinas más interesadas en venir a México pertenecen a las industrias automotriz, eléctrica y electrónica, por lo que poco a poco la tendencia será que se ubiquen en el mercado mexicano para mantenerse en el mercado, ya que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá pide cierto contenido nacional.

Añadió que mucho de la promoción del comercio y atracción de inversiones "prácticamente quedó en manos del sector privado" desde la desaparición del órgano promotor mexicano que fue ProMéxico, porque actualmente son los empresarios quienes ayudan y asesoran a quienes quieren invertir en el país.

A pesar de ello, de enero a septiembre del 2021 la inversión china que recibió la economía mexicana ascendió a 167 millones de dólares, explicó.

Por lo que, para promover negocios, turismo e intercambio en todos los órdenes, se realizará el Foro México-China, entre la cámara china y el Senado de la República, del 24 al 27 de enero, en donde se tendrán 13 paneles con más de 70 ponentes.

Grijalva Vega explicó que la relación comercial entre México y China también es muy importante para el país, porque mucho de lo que compran los mexicanos son componentes y equipos que se ensamblarán en productos que se exportarán.

Comentó que en medio de la pandemia el saldo deficitario entre México y china disminuyó. Por ejemplo, en el 2020 el saldo de la balanza comercial se redujo casi 10%, al tener México exportaciones a China por 15 mil 995 millones de dólares e importaciones de productos chinos por 44 mil 850 millones de dólares, si se consideran las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China.

Añadió que China compra de todo tipo de productos, no solamente materias primas. "Realmente China compra de todo y vende de todo, no nada más productos básicos", algo que se observa porque si bien en años pasados el principal producto que exportó México fueron pescados y moluscos, en el 2020 aparecieron partes de vehículos, además de cárnicos.