Empresas deben rediseñar oficinas, dice especialista

Para volver al trabajo presencial durante la nueva normalidad de forma segura, las empresas deberán rediseñar y reestructurar los sitios de trabajo dentro de las oficinas.

Luego de cuatro meses de contingencia sanitaria y aún en semáforo naranja, miles de establecimientos de diversos sectores tuvieron que hacer adaptaciones para resguardar y garantizar la salud de los ciudadanos ante el riesgo de contagio del Covid-19.

En entrevista, Julio Hirschfeld, director Ejecutivo de PM Steele, empresa especializada en mobiliario para oficinas, dijo que, "aunque los oficinistas siguen con home office, adaptar los espacios para su regreso es una inversión fundamental que toda empresa debe hacer".

Expuso que, para que un empleado labore de forma óptima, debe trabajar bajo ciertas condiciones, principalmente con una buena circulación de aire y en especial si se trata de áreas comunes, tal como se recomienda en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral, dados conocer por el gobierno capitalino.

"Las empresas deben seguir operando, pero tienen que invertir en sus trabajadores y estar alineados con los debidos cuidados de higiene, sabemos que el golpe económico de esta crisis ha sido duro para todos, pero no destinar dinero para cambios necesarios es aún más riesgoso", aseguró.

Manifestó que para PM Steele la instalación de biombos y mamparas de acrílico, vidrio y plástico laminado son sólo una de varias soluciones para favorecer la sana distancia y reducir el contacto físico, pero sin eliminar del todo la interacción entre individuos.

El cambio tendrá que ser radical, los cubículos y escritorios se tendrán que separar. También será necesario evitar artículos que solían ser de uso colectivo, como engrapadoras, papelería o en el caso de computadoras, hacer una desinfección constante.

Puntualizó que el cambio debe ser un trabajo en equipo y aquellas empresas que aún puedan mantener a ciertas áreas operando de forma eficiente desde casa, deben mantenerse así, para no exponer innecesariamente a sus colaboradores.

Deben plantearse mantener un sistema equilibrado entre oficina y hogar, de forma permanente, reduciendo el contacto no sólo en el interior de los corporativos, sino también en servicios de transporte y vías públicas.

"Estamos en enfrentando dificultades como nunca antes, estamos adaptando accesorios al mobiliario, nos preocupamos por la salud de todos", añadió.