Empresas deben tener planes contra el estrés

Los patrones no tienen responsabilidad sobre factores externos como la pandemia del Covid-19, pero las empresas deben tener un mecanismo para poder canalizar el estrés y brindar ayuda al empleado, señalan especialistas.

El estrés que genera la pandemia en los trabajadores tiene que ver con una condición sanitaria, y no necesariamente puede atribuirse a condiciones laborales.

Alejandro Caro y Marco González, especialistas de la firma consultora EY, afirmaron que la pandemia por el Covid-19 estresó más a los trabajadores, pero con la Norma Oficial Mexicana 035 que entró en vigor el año pasado y cuya segunda fase está por iniciar en unos días, las empresas deben contar con programas de apoyo. Como parte de la normatividad, los empresarios en el país deben implementar planes para lograr que sus empleados sorteen situaciones estresantes.

La segunda fase de la NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención entrará en vigor el próximo 23 de octubre, de manera que las empresas deberán contar con procedimientos para identificar, analizar y prevenir riesgos sicosociales.

Asimismo, a los patrones les corresponde promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, ya sea en oficinas o desde donde labore cada persona.

González, socio de People Advisory Services de EY México, manifestó que "la pandemia nos vino a estresar un poco más y a incrementar los factores de riesgo, al menos en las siguientes categorías: relación con la familia y control con horario de trabajo".

Las últimas encuestas sobre el sentir de los empleados muestran que ahora que se implementó el trabajo remoto tienen más tiempo con la familia, pero trabajan mucho más.

"El fondo es analizar si hay una mayor productividad o solamente estamos trabajando más", dijo el especialista.

Además, en la medida en que la gente regresa a laborar en oficinas o centros de trabajo y observa que en su empresa no se toman las medidas de prevención para evitar contagios, en ese caso sí se genera estrés por parte de la empresa, ante lo riesgoso que puede volverse retomar las actividades productivas.

Reducir riesgos

Por su parte, el director ejecutivo de EY Laboral, Alejandro Caro, dijo que no se trata de tener un centro de trabajo perfecto, sino de contar con planes para reducir los peligros, considerando que la pandemia puede ser un motivo para que suban los factores de riesgo sicosocial.

Con la entrada de la segunda fase de la NOM no habrá multas, sino que se plantea que cada empresa mida esos factores y tome medidas, detalló.

"La pandemia genera condiciones como la jornada a larga distancia, elementos técnicos de la Secretaría de Salud para el regreso a la nueva normalidad, los criterios de vulnerabilidad de las personas con padecimientos", expuso Caro.

"Si no se aborda esa nueva normalidad de manera ordenada, puede hacer que se disparen los factores de riesgo sicosocial en las empresas, independientemente de si trabajamos en casa, oficina o planta de producción", agregó.

Por eso la pandemia puede ser un motivo para que suban los factores de riesgo sicosocial, pero no es nada atribuible al mismo hecho de laborar.