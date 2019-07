Empresas quitan personal de su nómina y los inscriben como becarios: IMSS

Zoe Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reveló que a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro diversas empresas trataron de generar ahorros, quitando a personal de su nómina e inscribiéndolos como becarios; sin embargo, afirmó que se han tomado medidas para que las irregularidades no persistan.

"Fueron pocos casos, pero hay que decirlo, hubo gente que a la persona que estaba contratada la daban de baja y le decían: 'Oye, en el modelo como te tengo contratado estás ganando menos, entonces voy a entrar al Programa, te meto por ahí, te van a pagar más y no te pago yo', y el empleador se ahorraba ese dinero", acusó.

Al ser entrevistado afuera de Palacio Nacional, el funcionario comentó que se detectaron entre mil 500 y 5 mil casos de este tipo, pero cuando se dieron cuenta de lo que ocurría actuaron para erradicar estas malas prácticas.

"Cuando se empezó a detectar, se pusieron medidas para que ya no pueda ocurrir y sancionar a las empresas que lo hagan, porque sí es muy injusto para todos, por un lado, para el Programa, pues es contradictorio, pero también para el joven.

"Había como mil 500 casos, quizá la Secretaría del Trabajo dio otra cifra de 5 mil y con mayor razón es bueno que se hayan tomado medidas para que la empresa que haga eso quede fuera".

En este sentido, comentó que bajo su gestión se centrarán en terminar con los sub- registros y evitar que cualquier empleado sea víctima de un empleador que le pague un salario y lo registre en el instituto con uno menor.

"Estos jóvenes a la hora de tener seguridad social y algo les ocurre, o tienen que hacer uso de los servicios médicos del Seguro Social, sabrán que lo tienen y eso se va a procurar, esperamos, que a un joven ningún patrón le vuelva a decir: 'Oye, te voy a pagar, voy a registrarte con tanto, pero te pago por fuera o te pago por honorarios'.

"Eso es lo que estamos procurando, acabar con el subregistro y con la subcontratación (...) para que tengan seguridad social".