Empresas saldrían de México si incumplen metas de energía limpia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) advirtió este lunes que hay empresas que pueden salir de México si no pueden cumplir con sus metas de energía eléctrica limpia.

El presidente del CEEG, Alberto de la Fuente explicó que se requieren 6 mil millones de dólares, equivalentes a 123 mil millones de pesos adicionales, para invertir en energías renovables solamente para satisfacer las necesidades de las 57 empresas que integran el Consejo.

Recursos que, aseguró, no tiene el gobierno federal así como tampoco cuenta con los recursos financieros ni tecnológicos para lograr ese nivel de inversiones.

El CEEG tiene como socios a empresas como Airbus, BP, Citibanamex, Grupo Modelo, Danone, Nestlé, entre otras.

"La iniciativa de reforma eléctrica es un par de zapatos que le quedarían muy chicos a la economía mexicana. Con unos zapatos que aprietan no podemos caminar, ni mucho menos correr hacia el futuro.

"Para tener unos zapatos que realmente le queden bien a nuestra economía, se necesita innovación, tecnología y mucho dinero", expuso De la Fuente.

Dijo que la economía mexicana perderá competitividad, incumplirá sus acuerdos internacionales y se obstaculizarán futuras inversiones, por lo que pidió que se "replanteen" los términos en que se diseñó la iniciativa de reforma del sector eléctrico.

Agregó que la iniciativa de reforma tal y como se presentó resta incentivos a las empresas privadas en la participación de energías renovables.

"Si una empresa ve que en México no podrá cumplir sus metas de energía limpia, simplemente se irá", porque tienen metas muy puntuales en reducción de emisiones contaminantes y en transitar de combustibles fósiles a energías limpias.

Por otra parte, tampoco se lograrán alcanzar los compromisos internacionales del gobierno mexicano de lograr que para 2024 el 35% de nuestra energía venga de fuentes limpias. Así como el reducir las emisiones en 31% para el sector energético en 2030.