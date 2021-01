Empresas turísticas seguirán quebrando

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas turísticas van a seguir quebrando durante el presente año y las que sobrevivan continuarán quemando caja, advirtieron el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur).

"Con las restricciones actuales de ocupación y operación, habrá muchas empresas del sector hotelero que probablemente no podrán llegar al segundo semestre de este año", expresó este martes Braulio Arsuaga, presidente del CNET.

"El año no se ve bien, no se ve una recuperación importante. Si nos comparamos con 2019 (antes de la pandemia) estaremos muy lejos en cuanto a los volúmenes que se requieren para no quemar caja. Estamos muy preocupados por la industria turística... puede tomar hasta cuatro años poder recuperarse", dijo en una videoconferencia de prensa en la que dieron a conocer cifras del sector turístico al cierre de 2020, expectativas para 2021 y algunas claves para la recuperación turística.

El director del Cicotur, Francisco Madrid, explicó que la reactivación turística avanza a un ritmo muy lento y no se ve una recuperación en forma de V como algunos esperaban.

El Consejo Nacional Empresarial y el Cicotur expusieron 10 claves para poder afrontar el largo camino de la reactivación turística en el país.