En 15 días se presentará plan de infraestructura para reactivar sector de la construcción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó esta mañana que el gobierno federal mantiene pláticas con el sector empresarial y en 15 días se presentará un proyecto de reactivación económica para enfrentar los estragos de la pandemia del Covid-19 y donde estaría involucrado el sector energético y de la construcción

"Se va a presentar un plan conjunto de construcción, de infraestructura para impulsar la industria de la construcción, incluso se va a incluir el sector energético. Esto lo vamos a tener yo espero que en 15 días. Se está hablando con los empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y con todas las organizaciones empresariales y en 15 días se va a presentar un proyecto de reactivación económica.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que la estrategia del gobierno federal para enfrentar la crisis económica generada por el Covid ha demostrado que funcionó, y si se hubiera seguido con "la misma receta" de apoyar primero a los de arriba hubiera sido fatal.

"Ya se demostró que funcionó nuestra estrategia de no atender primero como era antes arriba, rescata los de arriba porque nunca llegaba el apoyo abajo, eso fue el Fobaproa, esa era la estrategia de antes. Se molestaron algunos, pero ya entendieron de que lo mejor, lo que dio resultados, lo que no está dando resultado es ayudar de abajo hacia arriba. Rescatar al pueblo, consumo y fortalece la economía popular y garantizar la paz y la tranquilidad porque no ha habido asaltos, y estamos recuperándonos, poco a poco.

"Lo que querían algunos de que hiciéramos de rescatar a los de arriba a los empresarios, la misma receta hubiese sido fatal, querían también que nos endeudáramos. Todavía hasta hace una semana un grupo de personalidades y de intelectuales de izquierda también proponiendo que nos endeudáramos, pero es una concepción distinta", agregó.