En 2 años, suman 27 mil personas trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informó que en dos años, de haber iniciado con la incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se tiene un registro de 27 mil 295 personas, lo que representa siete veces más de quienes fueron afiliados bajo la modalidad 34 "Trabajadores Domésticos" en abril de 2019.

En el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras del Hogar, celebrado cada 30 de marzo, en conjunto con el IMSS, recordaron que este ramo laboral tienen derecho a los cinco seguros que da el Instituto: de Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales.

"En este sentido, los trabajadores tienen derecho a atención médica, farmacéutica y hospitalaria; pago de incapacidades por enfermedad general o riesgos de trabajo; generar ahorro para el retiro o pensión en caso de invalidez para el asegurado y sus beneficiarios legales; y prestaciones como estancias infantiles y actividades de esparcimiento", señalaron las dependencias.

Además, precisaron que los beneficios se extienden a los miembros de la familia de los trabajadores, donde al mes de febrero se han registrado 22 mil 673 beneficiarios, de los cuales 20 mil 7 son hijos, 7 mil 465 cónyuges, concubina o concubinario, y 4 mil 775 madre o padre, de acuerdo con lo establecido en la ley vigente.

Estos trabajadores fueron afiliados con un salario diario de 210 pesos, informaron en un comunicado de prensa, lo cual significa siete veces más que el número de puestos registrados en el esquema anterior en 2019, cuando éste registró un máximo histórico.

Recordaron que, de acuerdo con la distribución a nivel nacional, el 63% de las Personas Trabajadoras del Hogar laboran en la Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Baja California Norte y Chihuahua.

Dentro de la numeraria de las dependencias, destacaron que, de los más de 27 mil trabajadores del hogar vigentes, el 68% son mujeres de 49 años en promedio, mientras que los hombres representan el 32% en un rango de edad de 54 años.

"De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 88% de las personas trabajadoras del hogar ganan dos salarios mínimos o menos, respecto a la jornada de trabajo; 42% trabaja más de 35 horas a la semana; el 96% labora sin contrato y el 69.5% no tiene prestaciones", precisó.

Comentó que, por motivo de las condiciones laborales de las Trabajadoras del Hogar, es importante contar con el apoyo de las personas empleadoras, quienes constituyen una pieza fundamental para dignificar las condiciones laborales de este grupo, toda vez que no puede hablarse de trabajo decente si no se cuenta con salarios remuneradores, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, sin prácticas discriminatorias, entre otras.