En 2021, las gasolinas aumentaron 2 y hasta 3 pesos por litro: CRE

En 2021 los precios de los combustibles automotores registraron importantes incrementos.

De acuerdo con el seguimiento de precios que realiza la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al cierre del año pasado la gasolina tipo Regular (Magna como la vende Pemex) aumentó 2 pesos con 9 centavos por litro; la Premium se incrementó 3.03 pesos; y el Diésel subió 1.80 pesos por litro, si se les compara con los precios que prevalecieron en 2020.

El precio promedio nacional de la Regular, que es la de mayor consumo en el país, alcanzó los 20.05 pesos por litro.

Un año antes se vendió, según el reporte oficial de la CRE, en un precio promedio anual de 17.96 pesos, lo que representa un aumento de 11.6% entre 2020 y 2021.

En el caso de la gasolina tipo Premium, empleada por recomendaciones de las armadoras en modelos recientes, el precio promedio nacional en el año que recién terminó fue de 21.78 pesos por litro.

Un año antes, los usuarios pagaron 18.75 pesos por el mismo litro, lo que refleja un incremento 16.16% en el bienio.

En su balance de año, la comisión refiere que el precio promedio nacional del Diésel, utilizado preferentemente por el transporte público de carga y pasaje, en 2020 fue de 21.45 pesos por litro.

Durante 2020, el mismo litro se vendió entre los transportistas en 19.60 pesos, lo que dio paso a un aumento anual del orden de 9.43%.

El comportamiento observado por los precios en el mercado nacional en 2020 no corresponde al reportado por los precios internacionales, sobre todo del principal mercado de donde México adquiere los mayores volúmenes de importación: Estados Unidos.

--Siempre tuvo un comportamiento al alza

Información de Petróleos Mexicanos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía, muestran que el precio promedio de importación de la gasolina en el periodo enero-noviembre, siempre tuvo un comportamiento al alza.

En enero, Pemex a través de su brazo comercializador, PMI Comercio Internacional pagó 60.302 dólares por cada barril de gasolinas. Para noviembre, desembolso 99.751 dólares por el mismo barril.

Esto significa que la gasolina de importación se incrementó en 39.44 dólares por barril en once meses, a tal grado que rozó el umbral de los 100 dólares por barril.

Para aminorar el efecto del incremento de precio y no repercutir en el consumidor, el gobierno federal recurrió a estímulos fiscales a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).