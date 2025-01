En marzo finaliza deuda de Pemex: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en marzo van a terminar de pagar la cartera vencida a proveedores de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), y en febrero presentarán sus leyes secundarias para unificar sus funciones.

"En marzo se termina de pagar, inició en diciembre, es una estrategia especial que se siguió. Se está pagando ahora, febrero y marzo, y las leyes secundarias las presentamos a más tardar la primera semana de febrero", adelantó.

En la conferencia matutina de este miércoles, Claudia Sheinbaum añadió que el siguiente paso en Pemex es "unificar verticalmente" su función con la separación en la contabilidad para que sea muy transparente, "pero vamos a integrar las 40 filiales, entonces va a regresar a una operación eficiente, que no tenga tantos consejos de administración por todos lados, sino que tenga un solo consejo de administración y varias acciones para desarrollar", detalló.

"Va a permitir no solo la fortaleza de la empresa pública, que hoy se llama empresa pública del Estado, sino que además va a permitir que sea mucho más eficiente la exploración y explotación del petróleo. Tomamos la decisión de que no pasen de 1.8 millones de barriles diarios. Entonces es para el beneficio del pueblo de México, Pemex", declaró.