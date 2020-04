En mayo se entregarán 2 millones de créditos a pequeños empresarios

De los 3 millones de créditos que el gobierno federal entregará a pequeños empresarios del sector e informal para enfrentar la crisis por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se espera que en mayo se hayan entregado los primeros 2 millones de créditos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional este lunes, el mandatario indicó que en su mayoría, las pequeñas empresas, a diferencias de algunas grandes empresas, no despidieron a sus empleados a pesar de la crisis económica.

"Pensamos que en mayo a más tardar ya se van a tener 2 millones de créditos, las pequeñas empresas familiares del sector formal e informal, empresas que a pesar de la caída de la economía, mantuvieron a sus trabajadores, les están pagando, son por lo general las pequeñas empresas; hubo grandes empresas, no todas, que despidieron a toda su nomina, todo esto por la recomendaciones que los que manejan los outsourcing".

Al tomar la palabra, Zoé Robledo, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló que se encontró que 645 mil 102 empresas no despidieron a sus trabajadores al inicio de la contingencia del coronavirus, por lo que son elegibles a obtener un crédito de 25 mil pesos para reponerse de los efectos económicos que la pandemia a generado.

El director del IMSS detalló que este martes estará disponible en la pagina de la institución de salud los requisitos para obtener los primeros créditos.

"Hicimos un análisis del comportamiento de estas empresas en marzo-abril, quienes habían sostenidos, quienes habían sido solidarios y no los habían dado de baja. El potencial de patrones que cumplen este universo es de 645 mil 102 patrones".

Zoé Robledo detalló que de este universo 505 mil empresas tienen entre uno a cinco trabajadores, "son las pequeñas empresas, las fondas, las tiendas abarrotes, las pequeñas misceláneas son los que mantuvieron la plantillas".

Informó que a partir de este martes 21 de abril los empresarios podrán acceder a la página del IMSS donde habrá un apartado donde se podrá conocer cuáles son las empresas elegibles para este apoyo económico. Y en caso que sea elegido, el empresario tendrá que ingresar sus datos como RFC, CURP, nombre, teléfono, entre otros.

El director del IMSS señaló que la Secretaría de Economía podrá transferir a los bancos comerciales la información de los acreditados y los bancos podrán crear cuentas digitales a cada acreditado y donde se le transferirán los 25 mil pesos del crédito.

Pasados los tres meses de gracia, indicó Zoé Robledo, el crédito se paga a través de su cuenta digital, ya sea en un cajero o una sucursal, y la Secretaría de Economía da seguimiento a los créditos y genera reportes para el Seguro Social.