¿En qué países se da aguinaldo y cuánto reciben los trabajadores?

Aguinaldo, bono de fin de año, bono navideño... Diversos países en el mundo otorgan una gratificación a los trabajadores en el mes de diciembre, aunque no en todos los casos es igual ni es por ley.

El aguinaldo es una prestación extendida en Latinoamérica:

En Colombia, por ejemplo, se les llama primas, y hay de dos tipos: de servicios (para el sector privado) y de Navidad. Los trabajadores reciben, en la primera quincena de diciembre, una doceava parte del total del sueldo anual.

En Ecuador, los trabajadores reciben por ley un aguinaldo navideño, que representa la doceava parte del sueldo anual.

En Bolivia, los trabajadores deben recibir el aguinaldo antes del 25 de diciembre de cada año. Para los empleados en general, es un mes de sueldo; para los obreros, 25 días de salario.

En Costa Rica, el aguinaldo se calcula sumando todos los salarios del año y dividiéndolos en 12. Se paga antes del 20 de diciembre.

En Ecuador se le conoce como "décimo tercer sueldo"; es la doceava parte de la suma anual de las remuneraciones que recibe el trabajador.

Otros países latinoamericanos dividen el aguinaldo en partes. Así, en Uruguay, los empleados reciben un "sueldo anual complementario", que son dos pagos realizados uno en junio y otro en diciembre.

En Perú, se entrega en julio y en diciembre. Equivale a un sueldo completo, más una bonificación del 9%.

En Argentina, donde se entrega en junio y en diciembre, cada medio aguinaldo representa 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en cada uno de los semestres.

En Guatemala, la ley indica que el aguinaldo se paga en dos partes: la primera, en la primera quincena de diciembre, y la segunda en la segunda quincena de enero del siguiente año. El aguinaldo no puede ser menor a un salario mensual.

¿Y en Europa?

El pago del aguinaldo también varía de país a país.

Por ejemplo, en Alemania y Austria, donde está establecido en la ley, el aguinaldo es generalmente menor al salario mensual.

En España se realiza en dos pagos: uno en Navidad y otro en el verano.

En Italia, como en Ecuador, se le llama "décimo tercer sueldo" y hasta 1960, sólo se entregaba a algunos sectores. Ahora se entrega a todos los empleados con contrato, en diciembre.

En Países Bajos, como en Alemania, el "décimo tercer mes" es menos del salario mensual, pero no está sujeto a impuestos.

¿Y en Estados Unidos?

Este país no está obligado, por ley, a entregar un aguinaldo; depende de la empresa. Muchas entregan a sus trabajadores bonos navideños, pero otras prefieren regalos en especie, como vales de gasolina, de comida, de botellas, tarjetas de regalo o boletos de avión, por poner algunos ejemplos.

En Asia, hay países como China que también entregan aguinaldo, equivalente a un mes de sueldo, pero se entrega durante el Año Nuevo chino, en febrero.