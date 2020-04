En riesgo mil millones de dólares de exportación de electrodomésticos

Si se rompe la cadena global de valor entre México, Canadá y Estados Unidos y no se permite a la industria mexicana de electrodomésticos iniciar operación al mismo tiempo que lo hagan los fabricantes de los países socios de América del Norte habrá un daño por mil millones de dólares, a los productores mexicanos.

Las exportaciones de México a Estados Unidos y Canadá sumaron los 138 mil millones de pesos en el 2019, de los cuales fueron 60% refrigeradores; 18% aires acondicionados, 12% calentadores de agua, 8% muebles para baño y 1.5% ventiladores y 19 millones de enseres en los hogares de México, dijo el vicepresidente de operaciones de Whirlpool, Eduardo Elizondo Williams.

Durante la mesa de análisis virtual "Atención a la crisis en las cadenas de valor de la industria" que organizó el Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que la suspensión de actividades en la industria de electrodomésticos y la decisión del gobierno de México de que no sea industria esencial, mientras en Estados Unidos y Canadá si lo son, pone en riesgo la cadena global de valor de esta actividad y las exportaciones.

"Si se rompen las cadenas de valor entre los tres países, se podrían perder hasta mil millones de dólares –25 mil millones de pesos-- solamente entre abril-mayo o mayo-junio al cortarse el suministro" entre los países.

El primero de julio de 2020 en entrará en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y no puede ser que cada país tenga distintos conceptos de industria esencial.

Por ello pidió "que se homologue el criterio entre los tres países porque somos parte del bloque de Estados Unidos y Canadá, no hace sentido el no estar alineados como industria esencial".