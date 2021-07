En septiembre, EU y México relanzarán Diálogo de Alto Nivel: Tatiana Clouthier

Los gobiernos estadounidense y mexicano determinaron que en septiembre próximo iniciará el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), aseguró la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

En conferencia de prensa, la funcionaria, quien está en su tercer y último día de visita en Washington, D.C, expuso que definieron parte de la agenda que se tendrá para el Diálogo.

"Pudimos avanzar en el diálogo de la agenda y cómo participaremos en el mecanismo de Diálogo de alto nivel que ya tiene fecha, la primera semana de septiembre", explicó.

El Diálogo Económico de Alto Nivel fue un mecanismo que establecieron los dos países en el sexenio pasado, concretamente la primera reunión se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2013 en México, en ese momento fue Joe Biden, que como vicepresidente de Estados Unidos realizó una visita a nuestro país.

En dicho Diálogo participaron la cancillería, la secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Turismo, mientras que por Estados Unidos estuvieron los secretarios de Comercio y Transporte, el representante comercial, el secretario de Seguridad Interior y el de Estado, entre otros.

Clouthier expuso que México es un país atractivo para invertir lo que se observa con las cifras de captación de Inversión Extranjera Directa en el primer semestre del 2021, de acuerdo a los datos preliminares.

Añadió: "Acabamos de terminar ahorita una reunión con inversionistas, estuvimos el día de ayer en dos reuniones con inversionistas, y el gran interés que existe en invertir en México es fundamental, buscan por todos los medios y mecanismos cómo crear y aprovechar las oportunidades".

Clouthier dijo: "muy pronto estaremos dando una noticia porque parte de lo que nos piden es esta situación de facilitación para la tramitología y es parte de lo que hemos venido trabajando en México con el expediente empresarial electrónico, y con otros mecanismos para facilitar la inversión especialmente la extranjera".

"Estados Unidos se afecta más por el cierre de fronteras"

La decisión del gobierno estadounidense de cerrar la frontera con México afecta "un poco más" a ciudades de Estados Unidos que a las entidades mexicanas, explicó la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Durante su visita de trabajo a Washington, D.C., la funcionaria explicó que es la autoridad estadounidense la que debe de tomar una decisión, sobre todo ahora que se avanza en el proceso de vacunación en la zona fronteriza de ambas naciones.

En conferencia de prensa, desde territorio estadounidense, afirmó que no fue un tema que se trató en la visita que realizó a diversos funcionarios estadounidenses.

"No obstante ha sido un tema que el presidente de forma directa, lo comentó. Consideramos que con este apoyo que se recibió y con la vacunación que se ha dado en los estados fronterizos sería interesante poder proceder.

Añadió : "Creemos que esto afecta un poco más a las ciudades de Estados Unidos que a las nuestras, sin embargo, es una decisión que el gobierno americano tiene y a nosotros no nos toca tomar decisiones en ese campo".