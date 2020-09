"En sexenios anteriores se les pasó la mano en concesiones mineras", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que a los sexenios anteriores "se les pasó la mano" en la entrega de concesiones a empresas mineras puesto que, aseguró, entregaron alrededor del 60% del territorio nacional, por lo que a comparación de estos gobiernos "Porfirio Díaz fue un moderado, un fresa"

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que su administración no ha entregado ninguna concesión a empresas mineras.

"No hemos entregado una nueva concesión minera desde que llegamos porque se les pasó la mano, un poco no mucho a los gobiernos neoliberales. De Salinas a Peña Nieto, pasando por Zedillo, Fox, Calderón entregaron como 120 millones de hectáreas del territorio nacional en concesión a empresas mineras, nacionales y extranjeras y en particular, canadienses"

"Estamos hablando de que concesionaron el 60% del territorio nacional, ni Porfirio Díaz se había atrevido a tanto. En comparación a ellos, Porfirio Díaz fue un moderado, un fresa", agregó.