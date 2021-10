Enganche, entre lo que complica a millennials la compra de vivienda

En un entorno de altos precios de vivienda en urbes como la Ciudad de México y salarios que no crecen en la misma proporción, el pago del enganche es uno de los factores que limitan la compra de una vivienda al sector millennial en México.

"La barrera más grande que tienen los millennials es la construcción o acumulación del enganche. Hay un fenómeno mundial que tiene que ver con la apreciación del precio de las viviendas, no es particular de México, la velocidad en la que se va apreciando contra la velocidad que van creciendo los salarios. Esto a los jóvenes los pone en un reto adicional de alcanzar los valores de la vivienda", dijo Ricardo García Conde, director ejecutivo de la Banca Hipotecaria de Citibanamex.

El directivo recordó que pese a la crisis que provocó la pandemia de Covid-19, el crédito hipotecario en México es el único que no ha mostrado caídas, favorecido en un entorno de bajas tasas de interés.

El directivo resaltó que la expectativa de crecimiento del crédito hipotecario en 2021 es de 20% y para el 2022 de 10% con una colocación de alrededor de 10 mil millones de pesos en crédito.?"Lo que mueve al crédito hipotecario esencialmente es la estabilidad económica, laboral, la confianza del consumidor, que vemos que van mostrando una recuperación", dijo.

El directivo recalcó que como consecuencia de la pandemia de Covid-19, en el primer semestre del año pasado, hubo una caída importante en la demanda de créditos hipotecarios, tendencia que empezó a recuperarse a partir del segundo trimestre.

Ante el aumento en la tasa de referencia del Banco de México, Citibanamex espera que no se reflejen en fuertes incrementos como el crédito hipotecario.

Citibanamex presentó este jueves los productos cambia tu hipoteca más lquidez e hipoteca de liquidez para que los usuarios tengan la opción de refinanciar su crédito hipotecario y obtener efectivo utilizando su vivienda como garantía.

A través de estas opciones, los usuarios se podrá refinanciar su crédito hipotecario con una tasa de interés desde 7.90% y pagos fijos, además de obtener liquidez adicional en el mismo crédito.

"Este programa es extensivo para los clientes de otras instituciones financieras, quienes podrán acercarse a Citibanamex para refinanciar sus créditos hipotecarios para mejorar las condiciones de su hipoteca actual, y con el complemento de liquidez que obtiene podrá aprovechar los recursos para cualquier objetivo", dijo la institución.