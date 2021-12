Entran en vigor nuevas medidas para viajeros que van a EU

A partir de este lunes 6 de diciembre, entran en vigor las medidas para viajes internacionales a Estados Unidos anunciadas por el gobierno de Joe Biden. El objetivo es frenar los contagios de coronavirus, particularmente con la llegada de la variante ómicron, que parece ser más contagiosa que delta.

El principal cambio es que los viajeros deben presentar prueba negativa de Covid-19, sin importar su estatus de vacunación, realizada no más de un día antes del vuelo. Hasta ahora, se podía presentar una prueba realizada hasta 3 días antes del viaje.

La medida no aplica para los cruces terrestres, subrayó hoy la Embajada de Estados Unidos en México.

Los viajeros que no sean ciudadanos estadounidenses o inmigrantes estadounidenses sólo pueden ingresar a Estados Unidos si tienen esquema de vacunación completo (excepto menores de edad), una norma que aplica desde noviembre pasado.

El uso de cubrebocas, que abarque también la nariz, es obligatorio en el avión, así como en los aeropuertos y demás centros de transporte de Estados Unidos.

Viajeros de Botsuana, Esuatini, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos, salvo excepciones determinadas por el gobierno estadounidense.