Es grave extender periodo de Arturo Zaldívar en la Corte: Coparmex

Es contundentemente inconstitucional y grave la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobó el Congreso por el que se extiende por dos años el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar, declaró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Tras aprobarse la ampliación del mandato en la Cámara de Diputados, la Confederación afirmó que se vulnera la división de Poderes y se violentan los artículos constitucionales 97 y 100, porque no se pueden ampliar los plazos de los cargos cuando la propia Constitución establece expresamente los tiempos. "Es una gravísima y contundente inconstitucionalidad en la propuesta de adición, poniendo en riesgo la autonomía de Poderes, ya que en el mismo sentido el artículo 100, párrafo quinto de la Constitución, precisa tácitamente que la duración del presidente del Consejo es de cuatro años", explicó.

Además de ir contra lo establecido en la Carta Magna, se "mina la división e independencia de los Poderes en nuestro país", lo que resulta grave, agregó. Para la Coparmex, la aprobación en el Congreso "atenta contra la división de poderes, pues no se debe, mediante argucias inconstitucionales e ilegales, ampliar el período de desempeño de los cargos a los que la propia Carta Magna les señala, ex profeso, una duración específica".

El sindicato patronal que dirige José Medina Mora expresó que se pronuncian "por el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución de nuestro País, que es fundamental para el desarrollo económico, social y político de una democracia".