Escasez de chips no terminará: América Móvil

No es un secreto que no hay chips para los teléfonos móviles y no sólo para los teléfonos, también para los receptores de TV, incluso los autos, dijo Daneil Hajj, CEO de América Móvil.

Durante el primer trimestre del año, los ingresos totales por equipos de Telcel disminuyeron 11.7% con 15 mil 988 millones de pesos frente a 18 mil 106 millones de pesos reportados en el mismo periodo del año anterior y la empresa justificó esta caída por la escasez mundial de chips.

"Entonces hay una escasez en los chips en todo el mundo y está poniéndose peor, creo que todos los operadores estamos teniendo problemas adquiriendo los teléfonos, y las marcas en el segmento que necesitamos", comentó Hajj en conferencia con analistas financieros.

Subrayó que hay escasez en receptores de TV y de banda ancha.

"Así que en todo el mundo tenemos problemas, pero yo no creo que se arregle inmediatamente pero tenemos pedidos desde hace tiempo y nos está ayudando a tener la cantidad de equipo que necesitamos".