Escasez de componentes electrónicos también afecta a Coca-Cola

La falta de componentes electrónicos que ha afectado en todo el mundo a sectores como automotriz o electrónica también ha repercutido en compañías como Coca-Cola Femsa, al experimentar retrasos en la entrega de maquinaria proveniente de Europa.

"Hay rezagos de al menos un par de meses en las entregas que tenemos con muchos proveedores de maquinaria y equipos, principalmente de Europa, no solamente asociado al tema de fletes, sino también por el problema de componentes electrónicos para la construcción de las máquinas", dijo el director de cadena de suministro de la empresa, Rafael Ramos.

En conferencia de prensa con motivo de una colocación de bonos sustentables en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el directivo puntualizó que en los días de la pandemia de Covid-19 el principal reto fue mantener la operación de forma correcta para no afectar a los consumidores. "Estos 18 meses ha sido todo un reto poder administrar la cadena de suministros para no tener ningún problema, aunque no hay un impacto a los consumidores por falta de producto", dijo.

En tanto, el directivo resaltó que la empresa mantiene sus planes de crecimiento en México, ya que el próximo año planean instalar tres nuevas líneas de producción. Sobre las presiones inflacionarias que registran las materias primas en el entorno global, Coca Cola Femsa resaltó que también se han ajustado sus procesos para no trasladar el incremento de precios a clientes. "Coca-Cola no escapa a las presiones de los costos de materias primas que estamos viendo, muchas veces esto viene combinado con un exponencial aumento en costos en términos de fletes marítimos", dijo el director de finanzas de Coca Cola Femsa, Constantino Spas.

Por su parte, el director general de Coca Cola Femsa, John Santa María, dijo que la empresa mantendrá su plan de expansión en el mediano plazo, a partir de adquisiciones y crecimiento de su portafolio, lo cual no se limitará al mercado latinoamericano.

"Nuestra intención es seguir adquiriendo compañías, compañías embotelladoras dentro del sistema de Coca-Cola, o compañías que complementen el portafolio del sistema de hacia adelante", explicó.