Escasez de inversión hace vulnerables a empresas a hackeos

Más que ataques sofisticados, la falta de actualizaciones básicas de sistemas, así como la escasez de inversión hace vulnerable a empresas mexicanas a hackeos, dio a conocer Delta Protect.

De acuerdo con la compañía, 65% de los hackers comienzan por el eslabón más débil, ubicado en el factor humano, ante un descuido de empleados al abrir correos de phishing, lo cual es la puerta de entrada a un robo de datos que puede comprometer la información de la empresa.

El director general de Delta Protect, Santiago Fuentes, señaló que México sigue siendo de las economías en América Latina más atacadas, debido al tamaño de la actividad y la brecha en inversiones y la escasa cultura de protección cibernética.

Explicó que las empresas tienen sus servidores y no los han actualizado en cinco u ocho años. Un ejemplo es el caso de Guacamaya Leaks, que aprovechó una vulnerabilidad ya explotada anteriormente, pero las autoridades no actualizaron el sistema. Así, una empresa tarda hasta 200 días en saber que fue atacada.

El directivo recordó que la pandemia de Covid-19 aceleró la digitalización de las empresas, lo que develó la importancia de tener un protocolo de ciberseguridad dado el incremento de los ataques por hackers.

La consultora PWC reporta que 40% de las compañías ya consideran a ciberataques como su principal riesgo comercial.

En tanto, los hackeos o incidentes digitales aumentaron 400% en los últimos dos años, principalmente en los sectores salud, financiero y farmacéutico, según datos de IBM.

México es el país de América Latina más vulnerable, pues los hackers saben que no hay progreso ni avance en cuestiones tecnológicas y protección en el país.

Ante la vulnerabilidad de un gran número de empresas en el país, sin importar tamaño, Delta Protect recomendó aplicar mayores controles de detección de phishing y malware, con el objetivo de que todos los integrantes de la organización sepan cómo actuar ante ataques que buscan infiltrarse en los sistemas.

"Los recursos humanos son más vulnerables debido al trabajo a larga distancia que se promovió a partir de la pandemia por Covid-19", añadió.

Delta Protect puso como ejemplos las bases de datos del INE que se encuentran disponibles en la dark web, mostrando la vulnerabilidad de la información en los sistemas de entidades gubernamentales.

En ese sentido, la compañía recomendó reforzar los protocolos de control y buscar mayores certificaciones del personal, lo cual puede ser la diferencia entre mantener la operación de la empresa o caer en riesgo de quiebra.