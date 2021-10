Escasez de semiconductores para industria automotriz hasta 2023

La escasez global de semiconductores tendría su etapa de normalización hasta inicios de 2023, manteniendo su principal impacto en la producción de automóviles, dijo Guido Vildozo, analista de la consultora IHS Markit.

Al participar en el foro automotor AMDA 2021, el especialista explicó que los bajos niveles de producción de los componentes electrónicos se mantienen, con lo cual han disminuido las perspectivas de ventas globales de automóviles.

"El impacto en semiconductores está con nosotros y va a estar con nosotros durante un buen tiempo. No vemos un ciclo de normalización hasta prácticamente 2023", dijo.

En este entorno, Vildozo resaltó que si bien sus perspectivas de ventas para el cierre de 2021 en el mercado mexicano son de un millón 30 mil unidades, es factible que se tenga un escenario menor ante el impacto que vive la producción por la escasez de semiconductores.

"Si no podemos tener mayor disponibilidad de producto y sobre todo estoy pensando de que no habría disponibilidad de producto para el mes de diciembre, porque obviamente Estados Unidos va a tener que acaparar toda todo ese volumen, las probabilidades de que quedemos con un mercado debajo de un millón de unidades son bastante elevadas", dijo.

De acuerdo con el especialista, el elemento más crítico ante la escasez de semiconductores es que actualmente se tienen de 6 a 8 semanas de visibilidad en la disponibilidad de semiconductores, con lo que advirtió a la industria prepararse para escenarios pesimistas sobre la producción.

"Tenemos un perfil que la situación podría recrudecer un poco más. En ese entorno tenemos que trabajar, sobre todo inclinándonos a escenarios pesimistas", dijo.

El consultor recordó que actualmente la producción de semiconductores se está destinando en su mayoría a teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos electrónicos, con lo que ha sido paulatina la recuperación de los semiconductores para el sector automotor, principalmente por la baja producción en Asia.