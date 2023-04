Escuelas comunitarias de futbol para impulsar la equidad en la Huasteca

En la Cancha Municipal de Basquetbol de Tamazunchale, Fidel Martínez enseña diferentes técnicas a las entrenadoras que estarán a cargo de tres nuevas escuelas de futbol comunitarias, un proyecto social de Iberdrola México para impulsar el deporte entre la niñez y la juventud en las comunidades aledañas a este municipio de la Huasteca Potosina.



Con una experiencia de más de 20 años entrenando a las categorías infantiles y juveniles del Club Pachuca, Fidel viajó desde esa ciudad hidalguense a Tamazunchale para dar una capacitación especializada a las nuevas preparadoras. Durante dos días les compartió técnicas -tanto prácticas como teóricas- que las ayudarán a desenvolver sus habilidades como instructoras de futbol.

Julia Reyes es una de las entrenadoras que recibió la capacitación y que estará al frente de una de estas escuelitas de futbol. Desde los 15 años practica este deporte, pero ahora combinará sus habilidades de maestra de preparatoria con una de sus más grandes pasiones: el balompié. "Esta capacitación fue muy nutritiva para mí. Me dio las bases para poder ir y trabajar con los niños", menciona Julia. Además, comparte que le ayudará a ser una instructora más enfocada en las necesidades de cada estudiante para que así puedan desarrollar todas sus habilidades dentro y fuera del campo.

"El futbol no solo es un deporte en el que vas y corres tras una pelota. Este deporte incentiva y motiva a los menores para que de esa manera puedan cumplir sus sueños", dice Julia. Las escuelitas de futbol comunitarias se activarán en El Naranjal, El Refugio y La Cuchilla y son parte de la equidad que Iberdrola México y los Sultanes de Tamazunchale quiere lograr en un deporte tradicionalmente masculino. Por eso, estas escuelas estarán dirigidas por mujeres de la región. "Ya hay una igualdad de género y sobre todo se les está dando más impulso y apoyo a las mujeres", cuenta Lorena Valdez, otra de las entrenadoras que tomó la capacitación de Fidel y quien comenzó a practicar futbol cuando estaba en la secundaria.

"En mi caso, me ha tocado ver cómo nosotras formábamos un equipo y pedíamos apoyo pero desgraciadamente se apoyaba más a los hombres. Ahorita ya se está apoyando más a las mujeres y se les está dando el impulso también. Y la voz, la voz de la mujer, también se está viendo ahí", explica Lorena.

En ese sentido, Fidel Martínez destacó que había percibido un gran interés en su capacitación de parte de todas las mujeres: "Eso es algo fuera de lo común. En México existen muy pocas mujeres entrenadoras e Iberdrola México está haciendo un esfuerzo enorme para capacitar y para desarrollar. Y eso es algo muy loable y es algo que se tiene que apoyar en todos los sentidos".

Desde el inicio de su alianza en 2022, la empresa energética y el club de futbol local han realizado diferentes actividades para impulsar un estilo de vida activo y saludable entre la población de la Huasteca Potosina y fomentar a su vez la inclusión de las mujeres en el deporte. "Creo que vamos por buen camino, pues hace poco celebramos con éxito un Torneo Relámpago de Futbol Femenil. Además, nuestras Sultancitas son una inspiración para más ni–as y mujeres, pues en febrero de este año demostraron ser el mejor equipo femenil de la categoría 2009-2010 de San Luis Potosí", señala Gemma Hernandez, representante de Iberdrola México en Tamazunchale.

Para Priscilla Sánchez -una de las 3 entrenadoras que fueron capacitadas y que juega futbol desde los 5 años- se debe empoderar desde pequeñas a las niñas: "Yo tenía que jugar en equipo de niños, contra niños, convivir con niños porque no había equipos femeninos y ahora que Iberdrola México está apoyando a Sultanes y a Sultancitas se está viendo un cambio en Tamazunchale porque ahora es posible que puedas jugar en un equipo de niñas, que haya una liga de mujeres, y que vayan a torneos donde juegan contra otras mujeres".

Con este nuevo proyecto, se busca que en un principio se sumen a las escuelitas más de 90 niños y niñas de las comunidades de El Naranjal, El Refugio y La Cuchilla. A través de estas, las entrenadoras les darán las herramientas necesarias para que lleven una vida activa y sana. Además de la capacitación a los entrenadores, Iberdrola México y los Sultanes de Tamazunchale entregarán a cada escuela un equipo de entrenamiento que consiste en balones de futbol, conos, platos, escaleras de coordinación, aros y bolsas de malla para balones, entre otros.

"Me hubiera encantado tener esa oportunidad desde los 4 años o 5 años. Tener a una capacitadora o un entrenador que nos enseñe lo que es el futbol. A lo mejor ahorita estaría fuera de la ciudad, jugando, porque sí me apasiona... a lo mejor no hubiera sido maestra", dice entre risas Lorena.