Estabilidad del peso es logro del gobierno y debe presumirlo: analistas

La estabilidad del peso frente al dólar es un logro gubernamental y, a pesar de ciertas críticas, no está mal que el presidente Andrés Manuel López Obrador presuma estos resultados, de acuerdo con analistas de la financiera Engen Capital.

"Hasta ahora, desde antes de Gustavo Díaz Ordaz, los primeros 33 meses del sexenio del presidente López Obrador han sido los mejores para el mercado de cambios: se ha apreciado 2.2% acumulado", destacan.

En su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente habló del éxito del gobierno en materia cambiaria en lo que lleva su gestión.

Los críticos señalan que esta estabilidad no depende de su gobierno, sino que obedece a factores externos, ya que las operaciones del peso se dan fundamentalmente en los mercados internacionales. En parte tienen razón, ya que el peso es una de las monedas más operadas en los mercados internacionales, por lo menos entre las monedas emergentes.

Sin embargo, analistas de Engen Capital consideran que lo hecho internamente ha influido para que el peso se mantenga fortalecido o estable, y destacan las finanzas públicas con déficit moderado; deuda pública en orden o con aumentos moderados; cuidado con la inflación; sostener las reservas internacionales; evitar la pérdida del grado de inversión del soberano; mantener un equilibrio de las cuentas externas; mantener bajas la cartera vencida; elevada capitalización de la banca múltiple; el perfil de vencimiento de la deuda pública; manejar las tasas de interés con prudencia, entre otros indicadores que pueden representar factores de riesgo para la economía.

"Parte de estos resultados obedecen directamente a la gestión del gobierno y parte tiene que ver con el papel del Banco de México (Banxico), pero en última instancia son dos instancias de la política económica local. Por ejemplo, la Comisión de Cambios está conformada por Banxico y funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Cuando deciden sobre la política cambiaria o sobre esquemas de financiamiento/apoyos, lo hacen a nombre del país. Esto significa que la estabilidad cambiaria es algo que el gobierno sí tendría que presumir, y no está mal que lo haga".

Desde la perspectiva de la financiera, si los referidos indicadores se hubieran salido de control, el tipo de cambio estaría mucho más arriba de su actual cotización. "Los factores internos o un manejo prudente de la política económica sí benefician al tipo de cambio".

Explican que, si el déficit fiscal y la deuda pública se hubieran elevado significativamente, como preveía el mercado a inicios de esta administración, podrían haber ocurrido un repunte del tipo de cambio y un aumento significativo del perfil de riesgo del país.

De acuerdo con el análisis de Engen Capital, el balance cambiario en lo que va de la actual administración (primeros 33 meses) dio como resultado que el peso mexicano se ha apreciado 2.2% acumulado entre noviembre de 2018 y la primera semana de septiembre de este año.

"Se trata del mejor desempeño cambiario para similar periodo desde los años setenta, cuando en México estaba vigente un régimen de tipo de cambio fijo. Está claro: es un éxito del gobierno y Banxico", señala.

Recuerdan que, en casi un siglo, los dos peores momentos para el mercado cambiario mexicano fueron los primeros 33 meses del gobierno de Miguel de la Madrid, con una devaluación de 379%. Este momento coincide con la gran crisis que enfrentó el país durante todo ese sexenio, reflejando también los efectos de la declaratoria de moratoria de la deuda externa y la nacionalización de la banca de 1982.

El otro momento crítico fue cuando el presidente Ernesto Zedillo asumió el poder y se vio obligado, el 20 de diciembre de 1994, a abandonar el régimen cambiario de "bandas" que estaba vigente desde 1991. En esa ocasión, el peso se devaluó 126%, en condiciones en que se habían acabado las reservas internacionales. Al cierre de diciembre de 1994, éstas eran de solo 6 mil 134 millones de dólares, cuando un año antes estaban en casi 25 mil millones.

Desde entonces, el manejo de la política cambiaria ha sido de mucha prudencia y en un régimen de flotación cambiaria (de mercado), aunque con intervenciones por parte de la Comisión de Cambios, como debe ser y a fin de moderar las volatilidades que pueden ser frecuentes, concluyen en Engen Capital.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio se ubica esta tarde en 19.93 pesos por dólar y se mantiene por debajo de 20 unidades desde finales del mes pasado, muestran cifras de la agencia Bloomberg.

Al cierre del sexenio de Peña Nieto, la paridad cambiaria rondaba los 20.40 pesos por dólar.

Al menudeo, el dólar se vende en 20.41 pesos en ventanillas de CitiBanamex, mientras que en el último día de la administración peñista la divisa se ofrecía en 20.70 unidades.